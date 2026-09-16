Çalkantılı günün sonu feci oldu: Borsa İstanbul sert çakıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü sert satışların etkisiyle yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122 puandan tamamladı. Endeks, gün içerisinde 12.817 puanı test ederek 2 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından satış baskısının arttığı Borsa İstanbul'da BIST 100, seansın ilk saatlerinde yüzde 5'in üzerinde gerileyerek 13 bin puan seviyesine indi. Günün ilk yarısına doğru kısmi toparlanma yaşansa da öğleden sonra satışların yeniden hızlanmasıyla kayıplar arttı.

DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Satışların sertleşmesi üzerine saat 16.04.32'de endekse bağlı devre kesici uygulaması devreye girdi. Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamanın ardından Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında işlemler geçici olarak durduruldu. İşlemler saat 16.24'te yeniden başladı.

Devre kesicinin ardından satış baskısının sürmesiyle BIST 100'de gün içindeki kayıp yüzde 7'ye kadar çıktı. Yaklaşık beş buçuk ayın en düşük seviyesini gören endeks, günün ilerleyen bölümünde gelen alımlarla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve seansı 13.122 puandan tamamladı.