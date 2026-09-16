Devre kesici sonrası Borsa İstanbul'da işlemler yeniden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından gün içinde sert satışlarla karşılaştı. Açılışın ardından düşüşünü hızlandıran BIST 100, ilk saatlerde yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 13 bin puan seviyesine kadar geriledi. Günün ilk yarısına doğru kısmi toparlanma gösteren endekste öğleden sonra satışların yeniden artmasıyla kayıp yüzde 6 seviyesine ulaştı.

DEVRE KESİCİ SONRASI YENİDEN İŞLEMLER BAŞLADI

Yaşanan sert düşüşün ardından Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici uygulaması devreye girdi. Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, saat 16.04.32 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklendi. Uygulamayla birlikte Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında işlemler geçici olarak durduruldu. İşlemler saat 16.24'te yeniden başladı.

İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Devre kesici kapsamında Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerdeki işlemlere de ara verildi. Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarı'ndaki işlemler de geçici olarak durduruldu.

BIST 100'deki sert satışlarda fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin endişelerin etkili olduğu belirtilirken, zarar-kes satışlarının düşüşü hızlandırdığı ifade edildi. Dün Pusula Portföy, bazı yatırım fonlarında temerrüt oluştuğunu KAP'a bildirmişti. Bugün ise Atlas Portföy Serbest Fon'da birim pay değeri hesaplama sıklığı ve katılma payı iade esaslarının yeniden belirlendiği duyuruldu.

Analistler, BIST 100'de 12.900 ve 13.000 puan seviyelerini destek, 13.500 ve 13.600 puan seviyelerini ise direnç olarak takip ediyor.