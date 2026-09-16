Borsa İstanbul'da şoklar art arda geldi! Şimdi de Atlas Portföy açıkladı

Pusula Portföy’ün önceki günkü yatırım fonları için temerrüt açıklamasının ardından dün de Atlas Portföy yatırım fonlarında çıkış ödemelerini talepten 2 iş günü sonrasında değil, 5 iş günü sonrasında yapabileceği açıklandı.

Atlas Portföy’den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28 Ağustos’taki kararına işaret edilerek tırnak içindeki ifadesiyle, “Atlas Portföy Serbest Fon (DFI) portföyünün likidite yapısı, portföyde yer alan varlıkların mevcut piyasa koşullarındaki işlem hacmi ile katılma payı iade taleplerinin Fon portföyü üzerindeki etkileri birlikte değerlendirilmiştir” denildi.

YAPILAN DEĞERLENDİRME VE YENİ ESASLAR

Yapılan değerlendirme sonucunda açıklamaya göre, fon portföyünün likidite riskinin etkin şekilde yönetilmesi, katılma payı iade taleplerinin sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi, portföy varlıklarının yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarında elden çıkarılmasının önlenmesi ve fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, fonun birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esaslarının yeniden belirlenmesine karar verildi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, daha önce fon birim pay değeri her iş günü hesaplanarak katılma payı satım talimatları her iş günü kabul edilirken ve bedeller T+2 iş gününde yatırımcılara ödenirken, artık yeni uygulama ile fon birim pay değeri ayda bir kez olmak üzere ayın on beşinci (15.) iş günü hesaplanacak. Katılma payı satım talimatları her iş günü kabul edilecek ve talimatlar değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.

Katılma payı satım bedelleri ise ilgili değerleme tarihini takip eden beşinci iş gününde yatırımcılara ödenecek. Söz konusu uygulama dün saat 12.40 itibarıyla devreye alındı.

SPK KARARINA DAYANDIRILDI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.08.2026 tarih ve 52/1589 sayılı Kurul Kararı uyarınca bu değişiklikler, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 25'inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen süre uygulanmaksızın kamuya açıklanmakta olup, duyurunun KAP'ta yayımlandığı gün konuya ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı bilgi verilecektir.

BORSA İSTANBUL'DA ÇALKANTILI GÜNLER

Borsa İstanbul son bir kaç haftayı epey dalgalı götürüyor. Sık sık manipülasyon iddialarının gündeme geldiği borsada, fonlara ilişkin karar sonrası sert çıkışlar olmuştu. Manipülasyonu engellemek üzere atılan adımlar birlikte fonlar hızla terk edilmişti. Diğer yandan Pusula Yatırım Portföy ile ilgili gelişmeler de borsada sarsıcı olmuştu.

Yaşananların ardından Borsa İstanbul bugün yüzde 5'e yakın dev bir düşüş yaşadı. Düşüşün yüzde 5'e yaklaşması üzerine devre kesici uygulandı.