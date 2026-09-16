Borsa neden düşüyor? Kayıplar derinleşiyor

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi 15 Eylül işlemlerini yüzde 2,41 oranında düşüşle 13.892 puandan tamamladı. Böylece endeks 21 Mayıs'tan bu yana en sert günlük kaybını yaşarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 177,4 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti.

Gün içindeki satışlarda bankacılık hisseleri başı çekti; bankacılık endeksi yüzde 4,15, holding endeksi yüzde 2,29 gerilerken, bilişim endeksi yüzde 4,62'lik kayıpla günün en fazla değer kaybeden sektör endeksi oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER BASKI YARATIYOR

Borsa İstanbul'daki sert düşüşte, küresel piyasalardaki negatif görünüm önemli bir rol oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz artışı beklenirken, küresel tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması risk iştahını zayıflatıyor.

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün; ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5'in üzerinde kalması ve Fed'e ilişkin faiz beklentilerine dikkat çekerek tırnak içindeki ifadesiyle, “Küresel taraftaki faiz ve tahvil baskısının yanı sıra petrol fiyatlarındaki yükseliş de Türkiye açısından farklı bir risk kanalı oluşturuyor. Petrolün 100 doların üzerinde kalması, Türkiye'nin enerji ithalatı maliyetlerini artırırken dezenflasyon sürecini de zorlaştırabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu durum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerinin daha yavaş gerçekleşmesi veya ötelenmesi ihtimalini gündeme getirebilir” değerlendirmesinde bulundu.

YEREL GELİŞMELER VE FON ÇIKIŞLARI

Türkiye gazetesinin haberine göre Ekonomist Tuncay Turşucu ise fon sektöründeki gelişmeler nedeniyle portföylerden çıkış yaşandığını hatırlatarak; fonların, yatırımcılara yönelik nakit ödeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hisse sattığını, bunun da piyasa üzerinde ek bir satış baskısı oluşturduğunu aktarıyor.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

BİST 100 dünkü düşüşle birlikte 14.095 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırdı. Analistler, endeks için 13.800 ile 13.550 puan bandının önemli bir destek noktası olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan Serhan Yenigün; kısa vadeli risklerin artmasına karşın, şirket değerlemelerinde ve küresel büyümede kalıcı bir bozulma yaşanmadığı varsayımıyla 12 aylık dönemde 19.000 puanın üzerindeki BİST 100 hedeflerinin korunduğunu da sözlerine ekledi. Haberin detayları Ömer Faruk Bingöl imzasını taşıyor.