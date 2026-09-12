Borsa İstanbul'da eylül etkisi: Kazananlar belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 hisselerinin haftalık performansları belli oldu. Geçen hafta endekste en fazla kazandıran hisse yüzde 31,49'luk yükselişle Pasifik Teknoloji olurken, en sert kayıp yüzde 40,89 ile Odine Solutions Teknoloji hissesinde yaşandı.

Kazandıranlar listesindeki ilk dört hissede yükseliş yüzde 20'yi aşarken, kaybedenler tarafında iki hissedeki düşüş yüzde 40'ın üzerine çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 14.000,94 puanı ve en yüksek 14.673,07 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,25 üstünde 14.467,25 puandan tamamladı.

Geçen hafta BIST 100'de işlem gören hisselerde sert hareketler görüldü. Haftanın en fazla yükselen beş hissesinin tamamı çift haneli getiri sağlarken, kayıp tarafında da çift haneli düşüşler öne çıktı.

PATEK HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSESİ OLDU

BIST 100'de haftanın en çok kazandıran hissesi Pasifik Teknoloji (PATEK) oldu. PATEK hisseleri haftalık bazda yüzde 31,49 değer kazandı.

Kazandıranlar listesinin ikinci sırasında SASA Polyester (SASA) yer aldı. SASA hisseleri geçen hafta yüzde 23,14 yükseldi. Petkim (PETKM) ise yüzde 23,03 değer kazancıyla haftanın en fazla yükselen üçüncü BIST 100 hissesi oldu.

Listenin dördüncü sırasında Mia Teknoloji (MIATK) yer aldı. Şirketin hisseleri haftalık bazda yüzde 21,82 yükseldi. BIST 100'de haftanın en çok kazandıran beşinci hissesi ise Türk Telekom (TTKOM) oldu. TTKOM hisseleri geçen hafta yatırımcısına yüzde 17,24 kazandırdı. Böylece BIST 100'de haftanın en çok kazandıran ilk dört hissesindeki değer artışı yüzde 20'nin üzerinde gerçekleşti.

ODİNE VE PASEU'DA KAYIP YÜZDE 40'I AŞTI

Haftanın kaybettirenler tarafında ise çok daha sert hareketler görüldü. BIST 100'de geçen hafta en fazla değer kaybeden hisse Odine Solutions Teknoloji (ODINE) oldu. ODINE hisseleri bir haftada yüzde 40,89 geriledi. ODINE'ı Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) takip etti. PASEU hisselerinde haftalık değer kaybı yüzde 40,85 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK KAYBETTİRENLER

En çok kaybettiren üçüncü BIST 100 hissesi Batısöke Çimento (BSOKE) oldu. BSOKE hisseleri geçen haftayı yüzde 13,09 kayıpla tamamladı.

Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) hisseleri de haftalık bazda yüzde 11,81 değer kaybederek listenin dördüncü sırasında yer aldı. Kaybettirenler listesinin beşinci sırasında ise Türkiye Halk Bankası (HALKB) bulunuyor. HALKB hisseleri geçen hafta yüzde 8,00 geriledi.