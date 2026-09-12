Eylülde temettü dağıtacak şirketler belli oldu

Borsa İstanbul'da Eylül 2026 boyunca yatırımcılara yapılacak temettü ödemeleri devam ediyor. Ayın ilk bölümünde dört şirket nakit kar payı ödemesini gerçekleştirirken, eylül ayının kalanında 12 şirket daha temettü dağıtacak. Takvimde hisse başına net temettü tutarları 0,01 TL ile 8,09 TL arasında değişiyor.

Borsa İstanbul'da eylül ayı temettü ödemeleri hız kesmeden sürüyor. Ayın ilk bölümünde bazı şirketler nakit kar paylarını yatırımcıların hesaplarına aktarırken, eylülün kalan günlerinde 12 şirket daha temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Ödeme takviminde BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS), TAV Havalimanları Holding (TAVHL), Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret (MACKO), Pınar Entegre Et ve Un Sanayii (PETUN) ve Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt (LKMNH) gibi tanınmış şirketler yer alıyor.

EYLÜL AYINDA TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPAN ŞİRKETLER

Ayın ilk bölümünde dört şirketin nakit kar payı ödemesi gerçekleşti:

2 Eylül: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama (SUWEN) — 0,15 TL

4 Eylül: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii (TBORG) — 8,09 TL

8 Eylül: Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret (BRKSN) — 0,05 TL

10 Eylül: LDR Turizm (LIDER) — 0,03 TL

EYLÜLÜN KALANINDA 12 ŞİRKET TEMETTÜ ÖDEYECEK

Ayın kalan bölümünde temettü ödemesi takviminde yer alan şirketler ise şöyle sıralandı:

14 Eylül: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri (PLTUR) — 0,52 TL

17 Eylül: Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY) — 0,01 TL

17 Eylül: Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (BULGS) — 0,09 TL

18 Eylül: BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) — 2,13 TL

22 Eylül: Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret (BIGCH) — 0,09 TL

23 Eylül: Pınar Entegre Et ve Un Sanayii (PETUN) — 0,21 TL

24 Eylül: Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi (GIPTA) — 0,01 TL

24 Eylül: Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret (MACKO) — 1,53 TL

24 Eylül: TAV Havalimanları Holding (TAVHL) — 1,53 TL

25 Eylül: Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret (OFSYM) — 0,36 TL

29 Eylül: Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret (MOPAS) — 0,23 TL

30 Eylül: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt (LKMNH) — 0,20 TL