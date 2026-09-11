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Halk TV Ekonomi Benzine zam geldi! Tabelalar saatler içinde değişecek

Benzine zam geldi! Tabelalar saatler içinde değişecek

Yükselen petrol fiyatları akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzine 3 lira 20 kuruş zam geldi.

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Benzine zam geldi! Tabelalar saatler içinde değişecek

Akaryakıtta zam fırtınası devam ediyor.

Ortadoğu'da gerilimin yeniden tırmanması ile petrol fiyatları son günlerde yükseliyordu. Brent petrolün varili iki gündür 100 dolar psikolojik sınırını geçmiş durumda.

ZAM LİSTELERDE YER ALDI

Brent 2 ayın zirvesini görürken, bunun akaryakıta zam olarak yansıyacağından endişe ediliyordu.

Beklenen zam geldi. Benzinin litresine 3 lira 20 kuruş zam geldi. Zamlı liste akaryakıt şirketlerine iletildi.

Akaryakıtta gözler tabelada! Petrol durmuyor, zam endişesi büyüyorAkaryakıtta gözler tabelada! Petrol durmuyor, zam endişesi büyüyor

MOTORİNE DE ZAM BEKLENİYOR

Benzine zam geldi! Tabelalar saatler içinde değişecek - Resim : 2

Öte yandan motorine de salı günü zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynakları, benzinin ardından motorine de salı günü zam beklendiğini belirtti. Yine sektöre göre küresel riskler devam ederse motorinde kısa sürede 100 TL sınırı aşılacak ve sonrası da gelecek.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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