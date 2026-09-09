Akaryakıtta gözler tabelada! Petrol durmuyor, zam endişesi büyüyor

ABD ve İran arasındaki çatışmalar dünyanın ekonomik dengesini sarsmaya devam ediyor.

Yükselen gerilimle birlikte arz endişeleri de tırmandı. Bu ise petrolü vurdu; Brent petrol 99,67 doları test ederek son yedi haftanın zirvesine yerleşti.

AKARYAKITA ZAM GELİR Mİ?

Yaşanan bu yükseliş akaryakıta zam endişesini de getirdi. Genelde Brent petrolde yaşanan değişim bir kaç güne yayıldığında, bu, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Petrol fiyatları ise son 3 gündür yüksek seyrediyor. Durum böyle olunca gözler akaryakıt sektörüne çevrildi. Şimdilik bir zam haberi yok ama her an gelebileceği endişesi hakim.

ARZ ENDİŞELERİ YENİDEN TIRMANDI

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın ana sebebi ise Ortadoğu’da mart ayından bu yana süren ABD-İran gerilimi. Washington yönetimi Tahran’a ekonomik baskı uygulamaya çalışırken, askeri operasyonlar yaklaşık bir ay süresince durmuştu.

Ama son 1,5 haftadır saldırılar yeniden hızlandı. Son olarak ABD güçleri, Körfez’de bir ABD savaş gemisine yönelik füze saldırısı girişimine karşılık, Tahran’ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası yakınlarında İran’a ait 5 ham petrol tankerini imha etti. Yaşanan bu gelişmeler arz endişelerini körükleyerek petrolü yeniden 100 dolar sınırına yaklaştırdı.

TARTIŞMALAR BÜYÜYEBİLİR

Türkiye gazetesinin derlediği habere göre Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, karşılıklı askeri kabiliyetlerin hedef alındığı sınırlı saldırıların stratejik enerji ve altyapı tesislerine yönelen geniş kapsamlı bir operasyona dönüşmesi halinde önce 100 dolar psikolojik eşiğinin, ardından 109,50 seviyesindeki alçalan trend direncinin uzun bir aranın ardından test edilebileceği uyarısında bulunuldu.

Arabulucuların tansiyonu düşürmeye yönelik yoğun çabaları eşliğinde taraflardan gelecek diplomasi sinyallerin açıklama düzeyinde kaldı ama analize göre sinyaller bile piyasaya umut aşılayabilecek.

Bu senaryoda 84,75 dolardaki kısa vadeli yükselen trend desteği ve diplomasi seçeneğinin resmiyet kazanması halinde ise 74,00 dolardaki uzun vadeli trend desteğinin hedef konumuna gelebileceği görüşü dile getirildi.

120 DOLAR RİSKİ KAPIDA

Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven'a göre ise ABD-İran çatışmasında saldırıların yoğunlaşması halinde petrol fiyatlarının varil başına 120 doların üzerine çıkma riskine sahip.

Trive Yatırım’ın analizinde şu ifadeler yer aldı:

İran, Hürmüz Boğazı’nın açılması için ABD ablukasının kaldırılmasını ve İslamabad Mutabakatı'na dönülmesini şart koşuyor. ABD ise geçişin İran kontrolünde olmasını kabul etmiyor.

Mutabakatta 60 günlük müzakere penceresinin ardından uygulama mekanizmasının hiç kurulamamış olmasına dikkat çekildi.

GÖZLER AKARYAKIT POMPASINDA

Petrolde yaşanan son yükselişin ardından tüm dikkatler iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Cuma günü gerçekleşen fiyat artışlarının ardından benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 76,92 TL ve motorinin litresi de 88,88 TL seviyesine yükselmişti.