ABD-İran birbirine girdi piyasalar düştü petrol fırladı

New York borsasında haftanın işlem günü, jeopolitik gelişmelerin gölgesinde negatif bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,18 azalarak 52.786,07 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 düşüşle 7.673,52 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,32 kayıpla 26.421,41 puana geriledi.

ABD'DEN İRAN PETROL TANKERLERİNE SALDIRI

İsrail'in i24 televizyonu, bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef aldığını ileri sürdü. Fox News kanalına konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, ABD ordusunun Hark Adası ile Cask kentinde bazı yerleri hedef aldığını doğruladı. Yetkili, "Hedefler arasında İranlı petrol tankerleri de bulunuyor. Bu, İran'ı ekonomik olarak sıkıştırmaya yönelik daha geniş çaplı bir girişimin parçasıdır. Bu strateji, İran'a ait ham petrol tankerlerini batırmayı ve hizmet dışı bırakmayı da içeriyor" açıklamasını yaptı.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Bu gelişmelerle birlikte Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 2 artarak 99,06 dolara çıktı. Batı Teksas türü ham petrolün varili ise yaklaşık yüzde 3 artışla 94,03 dolardan alıcı buldu.

İRAN'DAN MÜRETTEBATA UYARI

İran medyasında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt ve Bahreyn limanları civarındaki tankerlerin mürettebatını, hedef alınabilecekleri gerekçesiyle gemilerini terk etmeleri konusunda uyardı.

ENFLASYON ENDİŞELERİ VE BEKLENEN VERİLER

Artan enerji maliyetleri, kalıcı enflasyon endişelerini tetiklerken, yatırımcıların gözü ABD'de bu hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerine çevrildi. Analistler, enflasyon verilerinin Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.

(AA)