Son dakika | Petrol 100 dolara dayandı

Ortadoğu'da devam eden sevkiyat aksaklıkları ve jeopolitik gerilimler, küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı.

İran destekli Husi milislerinin Suudi enerji tesislerini hedef alması ve Tahran yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yönelik ekonomik savaş tehditleri, petrol fiyatlarını haftalardır görülen en yüksek seviyelere çıkardı.

AKARYAKITA ZAM ENDİŞESİ

Bu gelişmelerle birlikte Brent petrol vadeli işlemleri 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 99,46 dolara, Batı Teksas Orta Ham Petrolü (WTI) ise 8 Haziran'dan beri en yüksek düzeyi olan 94,73 dolara ulaştı.

Petrolde yaşanan bu yükseliş akaryakıta zam endişesini de beraberinde getirdi. Zam gelmesi halinde, vergi yükü de bineceği için sürücüleri yüksek maliyetler bekliyor olacak.

KÜRESEL BANKALARIN FİYAT TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Yaşanan krizin ardından önde gelen finans kuruluşları petrol fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Goldman Sachs, Körfez bölgesindeki sevkiyat aksamalarının gelecek yıla kadar süreceği öngörüsüyle Brent ve Batı Teksas Orta Ham Petrolü fiyat tahminlerini Aralık 2026 ve 2027 için varil başına 5 dolar artırdı.

Kuruluş, üretimdeki düşüşün derinleşmesi durumunda Brent petrolünün 120 doları aşabileceğini, olumsuz senaryoda ise 60 dolar seviyelerine gerileyebileceğini kaydetti.

Salı günü açıklama yapan HSBC ise Hürmüz Boğazı'ndaki sürekli aksamalara dikkat çekerek piyasanın bozulmuş bir yeni normale uyum sağladığını belirtti. Banka, 2026 ve 2027 Brent petrol fiyat tahminlerini sırasıyla varil başına 90 dolar ve 85 dolara yükseltirken, piyasanın 2027 ortasına kadar dengeye gelmesini beklemediğini ifade etti.

GÜNCEL PETROL FİYAT TAHMİNLERİ TABLOSU

ABD-İran barış anlaşması iddiaları ve piyasa dinamikleri doğrultusunda, önde gelen aracı kurumların açıkladığı tahmini fiyat hedefleri şu şekilde oldu: