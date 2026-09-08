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Halk TV Ekonomi Son dakika | Petrol 100 dolara dayandı

Son dakika | Petrol 100 dolara dayandı

Son dakika... Ortadoğu'daki tırmanan gerilim nedeniyle petrol fiyatları zirveye tırmandı. Brent petrol 99,46 dolara gelerek 100 dolar eşiğine dayandı. Gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi.

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Son dakika | Petrol 100 dolara dayandı
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Ortadoğu'da devam eden sevkiyat aksaklıkları ve jeopolitik gerilimler, küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı.

İran destekli Husi milislerinin Suudi enerji tesislerini hedef alması ve Tahran yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yönelik ekonomik savaş tehditleri, petrol fiyatlarını haftalardır görülen en yüksek seviyelere çıkardı.

AKARYAKITA ZAM ENDİŞESİ

Bu gelişmelerle birlikte Brent petrol vadeli işlemleri 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 99,46 dolara, Batı Teksas Orta Ham Petrolü (WTI) ise 8 Haziran'dan beri en yüksek düzeyi olan 94,73 dolara ulaştı.

Petrolde yaşanan bu yükseliş akaryakıta zam endişesini de beraberinde getirdi. Zam gelmesi halinde, vergi yükü de bineceği için sürücüleri yüksek maliyetler bekliyor olacak.

KÜRESEL BANKALARIN FİYAT TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Yaşanan krizin ardından önde gelen finans kuruluşları petrol fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Goldman Sachs, Körfez bölgesindeki sevkiyat aksamalarının gelecek yıla kadar süreceği öngörüsüyle Brent ve Batı Teksas Orta Ham Petrolü fiyat tahminlerini Aralık 2026 ve 2027 için varil başına 5 dolar artırdı.

Kuruluş, üretimdeki düşüşün derinleşmesi durumunda Brent petrolünün 120 doları aşabileceğini, olumsuz senaryoda ise 60 dolar seviyelerine gerileyebileceğini kaydetti.

Salı günü açıklama yapan HSBC ise Hürmüz Boğazı'ndaki sürekli aksamalara dikkat çekerek piyasanın bozulmuş bir yeni normale uyum sağladığını belirtti. Banka, 2026 ve 2027 Brent petrol fiyat tahminlerini sırasıyla varil başına 90 dolar ve 85 dolara yükseltirken, piyasanın 2027 ortasına kadar dengeye gelmesini beklemediğini ifade etti.

GÜNCEL PETROL FİYAT TAHMİNLERİ TABLOSU

ABD-İran barış anlaşması iddiaları ve piyasa dinamikleri doğrultusunda, önde gelen aracı kurumların açıkladığı tahmini fiyat hedefleri şu şekilde oldu:

Aracı Kurum Brent (2026) Brent (2027) WTI (2026) WTI (2027) Tahmin Tarihi
Goldman Sachs 80 dolar 75 dolar - - 7 Eylül
HSBC 90 dolar 85 dolar - - 8 Eylül
Morgan Stanley - - - - 23 Ağustos
UBS - 80 dolar - - 18 Ağustos
Citi - - - - 7 Eylül
ANZ - - - - 24 Temmuz
Barclays 96 dolar 85 dolar 90 dolar 82 dolar 26 Haziran
Macquarie 77,09 dolar 64 dolar 71,42 dolar 60 dolar 24 Haziran
JP Morgan 85 dolar - 80 dolar 59 dolar 24 Haziran
Commerzbank 80 dolar - - - 19 Haziran
BofA 82 dolar 70 dolar 78 dolar 66 dolar 17 Haziran
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Son Dakika Petrol Ortadoğu Akaryakıt
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