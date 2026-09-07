Son Dakika | Fenerbahçe'de son ayrılık gerçekleşti: İstanbul'dan ayrıldı
Fenerbahçe'de beklenen son ayrılık gerçekleşti. Rodrigo Becao, Rodina Moskova adına sağlık kontrollerinden geçmek için Rusya'ya gitti.
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarında yer almayan Rodrigo Becao, takımdan ayrıldı.
RODRIGO BECAO RODINO MOSKOVA İÇİN RUSYA'YA GİTTİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; deneyimli stoper sağlık kontrollerinden geçmek üzere Rusya'ya gitti. Rodrigo Becao'nun sağlık kontrollerinin ardından Rodino Moskova'ya imza atması bekleniyor.
UDINESE'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ
30 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonunun başında Serie A ekiplerinden Udinese'den transfer edildi. Oyuncunun transfer için 8.3 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
38 MAÇTA 2 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ
Fenerbahçe formasıyla 3 yılda 38 maça çıkan Rodrigo Becao, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Becao geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi