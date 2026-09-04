Motorine inanılmaz zam geldi benzin de nasibini aldı! Tabelaya bakan şoke olacak

Motorinin litre fiyatına 7,72 TL, benzine 2,48 TL zam geldi. Artışın ardından motorin Ankara’da 90 TL’ye, İzmir’de 90,27 TL’ye yükseldi. Benzin fiyatı ise İzmir’de 78,15 TL oldu.

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yüksek oranlı zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı 7,72 TL, benzinin litre fiyatı ise 2,48 TL arttı.

ABD ile İran arasındaki savaşın Orta Doğu’da artırdığı gerilim ve Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, küresel piyasalarda arz endişelerini büyüttü. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye’de pompa fiyatlarına zam olarak yansıdı.

90 LİRAYA ULAŞTI

Son artışla birlikte motorinin litre fiyatı Ankara’da 90 TL’ye ulaştı, İzmir’de ise bu seviyenin üzerine çıktı. İstanbul’da da motorin 90 TL sınırına yaklaştı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE FİYATLAR

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 76,92 TL, motorinin litresi 88,88 TL oldu. Anadolu Yakası’nda benzin 76,77 TL’den, motorin ise 88,76 TL’den satılmaya başladı.

Ankara’da benzinin litre fiyatı 77,87 TL’ye, motorinin litre fiyatı 90 TL’ye yükseldi.

İzmir’de ise benzinin litresi 78,15 TL’ye, motorinin litresi 90,27 TL’ye çıktı.