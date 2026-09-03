Uçak biletinden eğitime ağustosta zam yağdı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ağustos ayı tüketici fiyatları verileri, enflasyonun temel harcama kalemlerinde kesintisiz bir şekilde tırmanmaya devam ettiğini gözler önüne serdi. Ekonomim Haber Merkezi'nin aktardığı bilgilere göre, ağustos ayında fiyatı en fazla artan kalem yüzde 56,26 oranındaki dev tırmanışla hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığı oldu. Bu kalemi yüzde 28,89'luk artışla dini hizmetler ve yüzde 25,37 oranındaki yükselişle yükseköğretim eğitimi takip etti.

AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK ARTAN VE AZALAN ÜRÜNLER

Ağustos ayında fiyat artışlarında öne çıkan diğer kalemler arasında yüzde 15,70 oranıyla yumurtalar yer alırken, ulaştırma maliyetlerini doğrudan tetikleyen akaryakıt cephesinde de sert artışlar kaydedildi; motorin (mazot) fiyatları yüzde 14,07, benzin fiyatları ise yüzde 9,14 oranında arttı.

Söz konusu dönemde hava yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yüzde 8,52, mücevherat ve kol saatleri yüzde 8,46, kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar yüzde 8,08 ve kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması yüzde 7,70 oranında zamlandı.

Genel tırmanış dalgası sürerken, yaz mevsiminin son aylarında bazı ürünlerde dönemsel düşüşler yaşandı.

MEYVE SEBZEDE MEVSİMSEL DÜŞÜŞ

Geçen ay en fazla fiyat gerilemesi yüzde 21,50 oran ile diğer taze meyveler kategorisinde gerçekleşti. Bu düşüşü yüzde 17,92 ile taze turunçgiller, yüzde 12,78 ile taze üzümsü meyveler, yüzde 10,10 ile sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli taze meyveler izledi.

Taze sebze grubunda da mevsimsellik dolayısıyla düşüşler görüldü; taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri yüzde 8,84, domates, biber, salatalık, kabak ve benzeri taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzeler ise yüzde 7,16 oranında ucuzladı.

Giyim ve bakım harcamalarında da sınırlı geri çekilmeler kaydedilerek kadın ve kız çocuğu giysileri yüzde 5,58, kişisel bakıma yönelik diğer alet, malzeme ve ürünler yüzde 4,96, kadın ayakkabıları yüzde 4,87 ve bebek ile çocuk ayakkabıları yüzde 4,16 oranında fiyat azalışı gösterdi.