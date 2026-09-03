3 Eylül burç yorumları: Ay İkizler burcuna geçerken merak duygusu tavan yapacak!

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3 Eylül Perşembe gününe başlarken gökyüzü zihinsel tempoyu öne çıkaran bir tablo sunuyor. Ay, saat 14:00'e kadar Boğa burcundaki boşluk sürecini sürdürdükten sonra İkizler burcuna geçiş yapacak. Bu geçişle birlikte merakımız, öğrenme arzumuz ve yeni koşullara uyum sağlama yeteneğimiz artarken, dikkatimizin de hızlıca dağılma riski ortaya çıkıyor. Ay'ın Neptün ve Plüton ile kurduğu uyumlu açılar, içsel olarak güçlü bir misyon ve gaye duygusu hissetmemizi sağlıyor.

Ancak gün genelinde etkisini gösteren Merkür ile Plüton arasındaki zorlayıcı açı, olayların arkasındaki mekanizmaları sorgularken şüpheci bir bakış açısı takınmamıza yol açabilir. Düşüncelerimizin veya fikirlerimizin başkaları tarafından hemen kabul görmemesi durumunda bunu kişisel bir saldırı gibi algılamaya meyilli olabiliriz. Bugün ortaya çıkabilecek hafif gerginlikleri ve huzursuzlukları sakince yönetmek günün ana sınavı olacak.