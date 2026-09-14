Borsada yeni düzenleme şirketlerin oranını yere çaktı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni hesaplama düzenlemesinin ardından, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin fiili dolaşım oranları güncellendi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri üzerinden yapılan hesaplamalar, 247 şirketin oranında bir günde düşüş yaşandığını ortaya koydu. MKK, yeni esaslara göre hesapladığı oranları 14 Eylül itibarıyla yayımlamaya başladı. Güncellenen verilere göre 343 şirketin fiili dolaşım oranı aynı kalırken, 40 hissede ise sınırlı bir yükseliş görüldü.

ORANLARI ETKİLEYEN DİĞER İŞLEMLER

Analistler, verilerdeki tüm değişimlerin yalnızca yeni hesaplama yöntemine bağlanamayacağını ifade ediyor. Şirketlerin gerçekleştirdiği hisse geri alımları ve nitelikli yatırımcılara yapılan satışlar gibi operasyonlar da fiili dolaşım oranlarını etkileyebiliyor. Bununla birlikte, oranlardaki büyük değişimlerin ağırlıklı olarak yeni düzenlemeden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

SPK HANGİ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMIŞTI?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 8 Eylül'de yayımladığı ilke kararlarıyla pay sahipliği bildirimlerinde alt sınırı yüzde 3 olarak belirlemiş ve fiili dolaşımdaki payların hesaplanma esaslarını yeniden düzenlemişti.

Yapılan düzenleme kapsamında; geri alınan paylar, yönetici payları ve yüzde 10 ve üzeri ortakların payları gibi kapsam dışında tutulan hisselerin yanı sıra, belirli fonlar ve halka açık şirketler üzerinden oluşan dolaylı sahipliklerin de hesaplamada dikkate alınması kararlaştırılmıştı. Ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK), fiili dolaşım verilerini günlük olarak hesaplayıp kamuya açıklama görevi verilmişti.