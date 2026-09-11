Son Dakika | Iğdır'da askeri araç devrildi: 1 asker şehit düştü, 2 asker yaralı
Son dakika haberi... Iğdır’da askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedavi altına alındı.
Iğdır'ın Aralık ilçesinde görev yapan askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı.
Kaza, Emince köyü anayolunda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait arazi yolunun bulunduğu bölgede yaşandı. Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içerisinde bulunduğu askeri araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte jandarma, emniyet ve arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde bir askerin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 2 asker ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik tedbiri alırken, olayın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı. (ANKA)