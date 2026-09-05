Esenyurt'ta korsan taksicilik yapan emekli polis kendisine ceza yazan polisi vurdu intihara girişti

Esenyurt ilçesine bağlı Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, sivil trafik polisleri korsan taksicilik yaptığı belirlenen E.A.'nın kullandığı otomobili durdurdu.

KORSAN TAKSİCİYE DENETİM

E.A. hakkında işlem yapılırken, aracının trafikten men edileceği bildirildi. Bunun üzerine E.A., belinden çıkardığı silahla trafik polisi M.A.T.'ye ateş etti. Sırtından vurulan polis memuru ağır yaralanırken, E.A. daha sonra aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından E.A. ile polis memuru M.A.T., Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

E.A.'NIN EMEKLİ POLİS OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürerken, E.A.'nın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)