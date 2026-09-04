21 yaşındaki IŞİD'li Sultanbeyli Otogarı'nda öldürülmüş! Terör saldırısı hazırlığındaydı...

İstanbul’da terör saldırısı hazırlığında olduğu değerlendirilen Berkan Ç.’ye yönelik operasyonun Sultanbeyli Otogarı’nda düzenlendiği ortaya çıktı. Polise ateş açan şüpheli öldürülürken bir vatandaş yaralandı. Çatışmada yaralanan yurttaşın öldüğü öğrenildi.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, IŞİD’le bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç.’ye yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre şüpheli, güvenlik güçleri tarafından bir süredir takip ediliyordu.

Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre; Berkan Ç., aracıyla Sultanbeyli’ye giderek ilçedeki otogara ulaştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şüpheliyi yakalamak için burada operasyon düzenledi.

POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Berkan Ç., polislerin kendisine yaklaştığını fark edince silahla ateş açtı. Ekiplerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Olay sırasında otogarda çok sayıda yolcunun bulunması nedeniyle polisler bir yandan şüpheliye müdahale ederken diğer yandan vatandaşları bölgeden tahliye etti.

Dakikalarca süren çatışmanın ardından Berkan Ç. vurularak öldürüldü. Açılan ateş sırasında bir vatandaş da yaralandı.

OTOGAR ÇEVRESİ ABLUKAYA ALINDI

Çatışmanın ardından Sultanbeyli Otogarı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye çıkan sokaklar kapatılırken özel harekât polisleri uzun namlulu silahlarla nöbet tuttu.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, Berkan Ç.’nin cansız bedeni ile kullandığı araç üzerinde inceleme yaptı. Operasyon ve çatışma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul Valiliği, operasyonun Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül ise operasyonda görev alan Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

İstanbul Valiliği, IŞİD'linin terör saldırısında olduğunu şöyle açıklamıştı:

"Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli‘de bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."