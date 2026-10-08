Son Dakika | İBB davasında firari Murat Gülibrahimoğlu için iade talebi

33. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunanistan yetkili adli makamlarına yazı yazarak İBB davasının firari isimlerinden Murat Gülibrahimoğlu'nun iadesini istedi. Mahkeme başkanı, İBB davasında 8 ismin firari olduğunu da belirtti.

Daha önce İngiltere'de olduğu tespit edilen Emrah Bağdatlı için yazılan iade talebi bu kez Murat Gülibrahimoğlu için yazıldı.

Gülibrahimoğlu'nun bilinen en son adresinin Yunanistan olduğu, yargılanabilmesi için Türkiye'ye iade edilmesi talep edildi. Talepnamede, sanığın siyasi, askeri veya mali nitelikte bir suçtan yargılanmadığı ve yasal haklarının güvence altında olduğu da belirtildi.

Talep yazısı şöyle:

"Sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun işlediği iddia edilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Çevrenin Kasten Kirletilmesi ve Orman Kanununa Muhalefet" suçları nedeniyle Mahkememizde yargılama yapılmaktadır. Ülkenizde olduğu belirtilen sanığın yargılanabilmesi için Türkiye'ye iade edilmesini rica ederim.

İade kararı için ek bilgi veya belgeye ihtiyaç duyarsanız size ulaştırmamız için lütfen uygun bir süre veriniz."