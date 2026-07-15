Son dakika | Haluk Levent adliyeye sevk edildi: İşte ilk görüntü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'ne yönelik ilk dalga operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 23'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan isimler arasında sanatçı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de yer aldı. Bir şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

AHBAP Derneği'ne ilişkin İstanbul merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda Haluk Levent dahil 24 kişi gözaltına alınırken, adreslerde dijital materyal ve çeşitli evraklara el konuldu. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 23 kişi adliyeye sevk edildi.

İLK GÖRÜNTÜ

Adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolüne götürülen Levent'in ilk görüntüsü gazeteci Emrullah Erdinç tarafından paylaşıldı.

17 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Savcılığın, şüphelilerin ifadeleri ile birlikte elde edilen dijital materyaller ve mali kayıtlar üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.