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Halk TV Türkiye Son dakika | Haluk Levent adliyeye sevk edildi: İşte ilk görüntü

Son dakika | Haluk Levent adliyeye sevk edildi: İşte ilk görüntü

AHBAP Derneğine yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınanlardan 23'ü adliyeye sevk edildi. 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Son dakika | Haluk Levent adliyeye sevk edildi: İşte ilk görüntü
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'ne yönelik ilk dalga operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 23'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan isimler arasında sanatçı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de yer aldı. Bir şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

AHBAP Derneği'ne ilişkin İstanbul merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda Haluk Levent dahil 24 kişi gözaltına alınırken, adreslerde dijital materyal ve çeşitli evraklara el konuldu. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 23 kişi adliyeye sevk edildi.

İLK GÖRÜNTÜ

Adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolüne götürülen Levent'in ilk görüntüsü gazeteci Emrullah Erdinç tarafından paylaşıldı.

Son dakika | Haluk Levent adliyeye sevk edildi: İşte ilk görüntü - Resim : 2

17 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Savcılığın, şüphelilerin ifadeleri ile birlikte elde edilen dijital materyaller ve mali kayıtlar üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Haluk Levent
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