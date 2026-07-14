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Halk TV Türkiye Son dakika | Bakan Gürlek'ten AHBAP açıklaması: Soruşturma genişleyebilir

Son dakika | Bakan Gürlek'ten AHBAP açıklaması: Soruşturma genişleyebilir

Son dakika... Adalet Bakanı Gürlek Haluk Levent'in gözaltına alındığı AHBAP operasyonu hakkında "İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir" dedi.

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Son dakika | Bakan Gürlek'ten AHBAP açıklaması: Soruşturma genişleyebilir
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Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, AHBAP Başkanı Haluk Levent için önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğunu, kaçma girişimi olması üzerine de pazar günü gözaltına alındığını aktardı.

"SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR"

Gürlek soruşturmanın genişleyebileceğine ilişkin "Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bakan Gürlek'ten AHBAP açıklaması: Soruşturma genişleyebilir - Resim : 1

DERNEK HESABINDAN ASİSTANINA 120 MİLYON

AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruştumanın ardından ünlü sanatçı Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca AHBAP Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edilmişti.

Son dakika | Bakan Gürlek'ten AHBAP açıklaması: Soruşturma genişleyebilir - Resim : 2

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

AHBAP başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlamalarıyla İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar günü Bursa'da gözaltına alınmış, İstanbul'a getirilmişti.

BUGÜN İKİNCİ DALGA OPERASYON YAPILDI

Derneğe yönelik ilk operasyonda Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alınırken, bugün düzenlenen ikinci dalga operasyonda 14 kişi daha gözaltına alındı, 4 şirkete de el konuldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Haluk Levent Akın Gürlek
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