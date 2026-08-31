Son dakika | Gemi faciasında kaptanın ilk ifadesi ortaya çıktı!

Dün Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı.

Resmi rakamlara göre şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin de kaybolduğu (bu rakamın KKTC Başbakanına göre 20 olabileceği ifade ediliyor) facianın ardından aralarında gemi kaptanının da olduğu 8 kişi gözaltına alındı.



Kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Hakim, kimlik tespitinin ardından "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçu isnat edilen 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi. Hakim, duruşmanın 7 kişinin de getirilmesiyle saat 11.30'da başlayacağını açıkladı.

İLK İFADE ORTAYA ÇIKTI

Milliyet'te yer alan habere göre gemi kaptanı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgaların ardından geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını söyledi. Kaptan, meteoroloji verilerine göre denize açılmada bir sorun olmadığı, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.

MAHKEMENİN TÜRKİYE KARARI

Mahkeme, facianın ardından teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini, bu konuda Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesini ve diğer belgelerin tamamlanmasını istedi.