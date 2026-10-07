Son dakika | Fatma Betül Sayan Kaya’nın fon soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Eski AKP Genel Başkan YardımcısıFatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya fon skandalına adı karıştıktan 12 gün sonra şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Kaya çifti, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerinde herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıklarını söyledi.

ÖZATA DENİZCİLİK HİSSELERİNE İLİŞKİN SORULARI YANITLADILAR

Başsavcılıkta ayrı ayrı ifade veren Kaya çifti, Özata Denizcilik hisselerindeki alım-satım işlemleriyle ilgili soruları yanıtladı.

İlyas Kaya, Nisan 2026’da yaklaşık 150 bin lot hisse aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını belirtti. Satıştan elde ettiği paranın bir bölümünü kısa süreli olarak Halk Yatırım ve Tera Yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini söyledi.

Kaya, işlemlerinin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif herhangi bir eylemde bulunmadığını iddia etti.

“KİMSENİN YÖNLENDİRMESİ OLMADI”

Yatırımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin bulunmadığını belirten İlyas Kaya, soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından “vicdani rahatsızlık” duyduğunu ve yatırımlarından elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini beyan ifade etti.

Fatma Betül Sayan Kaya da Nisan 2026’da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını söyledi.

Kaya, satıştan elde ettiği kazancı kısa süre Tera fonunda değerlendirdiğini, daha sonra fondan çıktığını ve kazanç olarak görünen tutarı TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini söyledi.

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