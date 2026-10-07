Fonzi Sayan'ın vurgun parasından ne kadar faiz kazandığı belli oldu

Türkiye'yi sarsan fon skandalında AKP'li eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın milyarlık vurgunundaki yeni gelişmeler tartışma yaratmaya devam ediyor.

Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerine toplamda 163 milyon 46 bin Türk lirası yatırıp dört ay sonra borsadan 2 milyar 170 milyon Türk lirası çekmeleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Mal varlığı dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin, fondan kazandıkları paranın hesaplarından çekilip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hesaplarına yatırılması için bankalara dilekçe vermesinin ardından bankalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına görüşlerini sordu.

İADE İZNİ ÇIKMIŞTI

Başsavcılık izin verince Kaya çifti haksız kazancı geri ödedi. Buna göre, eski Bakan Sayan Kaya ve eşi yatırımlarının ana para dışındaki kısmı olan 1 milyar 860 milyon Türk lirasını gönüllülük esasına göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) ilgili hesabına gönderdi.

Böylece Sayan Kaya çifti Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "isteğe bağlı iade hesapları" imkanından yararlandı.

FAİZ GELİRİNİ İADE ETMEDİ

Sayan Kaya’nın para iadesi süreci kafalarda soru işareti yarattı.

Nisanur Yıldırım'ın Nefes'teki haberine göre, eski bakan Sayan’ın fon vurgununda 2 milyar 170 milyon Türk lirası kazandığı düşünüldüğünde, iade edilen 1 milyar 860 milyon Türk lirası çıkarılınca geriye 310 milyon Türk lirasının kaldığı görüldü.

Kaya’nın hisselere 163 milyon Türk lirası ana parayla girdiği göz önüne alındığında, 147 milyon Türk lirasının mevduat faizi geliri olduğu anlaşıldı. Kaya’nın mevduat faizi gelirini iade etmemesi kamuoyunda tartışma yarattı.

Eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Milletvekili Şamil Tayyar da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Faiz haram değil mi? Bu bir inanç meselesi, inanmıyorsanız hadi bunu geçtik. Asıl soru şu. İade edilen para suç geliriyse iade kararı sizi kurtarır mı" sözleriyle tepki gösterdi.

NE İFADE VERDİ NE SORUŞTURMA AÇILDI?

Fon skandalında Sayan Kaya’ya ne soruşturma açıldı ne de Sayan Kaya’nın ifadesi alındı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aralarında tutuklu Emre Tezmen, Erdin Özel, Emir Münir Sarpyener’in de bulunduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Tera Yatırım ve Tera Portföy’le birlikte 13 kişi ve kuruluşa 2 yıl işlem yasağı getirmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya parayı iade ederek suçtan ve soruşturmadan kurtulmuş oldu. Suç ortadan kalkmadığı halde Kaya’nın faiz gelirini de alarak parayı iade etmesi kamuoyunda tepki çekti.

SORUŞTURMADAN ÖNCE ÖDERSE CEZA YOK

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 107/1 maddesi piyasa dolandırıcılığı kısmını düzenliyor.

Buna göre, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor.

Ancak kanuna göre, bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamıyor.

ETKİN PİŞMANLIK NE İÇERİYOR?

Öte yandan, piyasa dolandırıcılığı suçunu işleyen kişiye etkin pişmanlık imkanı tanınıyor. Yasaya göre etkin pişmanlıktan faydalanan kişinin 500 bin Türk lirasından az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı kadar parayı Hazine’ye ödemesi gerekiyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan kişi hakkında soruşturma başlamadan önce bu parayı ödediği takdirde ceza almıyor. Eğer soruşturma evresinde öderse verilecek ceza yarısı oranında indiriliyor.