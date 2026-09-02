Son dakika | Erdoğan'dan DEM Partili isimlerin tartışmalı açıklamalarına ilk yorum

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için bulunduğu Kırgızistan dönüşünde uçaktakilerin sorularını yanıtladı. Süreç ve DEM Parti hakkında da sorulan soruları yanıtlayan Erdoğan'a,"Sayın Cumhurbaşkanım, siz iç cephenin güçlendirilmesine çok önem veren bir lidersiniz. Siz önem verirken DEM Parti'den zaman zaman aykırı seslerin gelmesi "Toplumsal bütünleşmeye hizmet etmiyor" yorumlarına yol açıyor. Bunu aşacak yeni dil nasıl inşa edilecek? Tavsiye ve çağrınız ne olabilir?" sorusu soruldu.

ERDOĞAN: BAZI KİMSELERİN BİRTAKIM ÖLÇÜSÜZ SÖYLEMLERİ OLABİLİR

Erdoğan, terörün geçmişteki fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyeceklerini, bazı kimselerin ölçüsüz söylemleri olabileceğini ve bunu da süreci enfekte etmek için yapılabileceğini kaydetti.

Bu söylemlerin kaosa katkı sağlayacağını ifade eden Erdoğan, sürecin millet tarafından mayalandığını ve mayanın da tuttuğunu belirtti:

Biz meseleye dar çerçeveden bakamayız. Samimi olacağız. Sorumlu olacağız. Sağduyulu olacağız, Kardeşliğimizi koruyacağız. En geniş perspektiften konuya yaklaşıyor ve hedefe de böylece odaklanıyoruz.

Milletin kardeşliğini zedeleyen, toplumsal bütünleşmeyi yaralayan, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz.

Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin birtakım ölçüsüz söylemleri olabilir. Bunu, süreci enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir. Bilinsin ki; toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem, kaosa katkı sağlar, başka herhangi bir işe yaramaz.

Açıkçası, milletimizin bu tür tahriklere karşı ben bir direnç geliştirdiğini düşünüyorum. Bu süreci millet mayalamıştır ve maya da tutmuştur. İç cepheyi güçlendirmek, farklılıkları yok etmek değildir.

Bunu boşuna söylemedik. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna "Büyük Türkiye Mutabakatı" diyoruz. Bunu unutmayalım. Biz menzile ulaşmak için ne yaptığımızı bilerek bu yolda ilerliyoruz.