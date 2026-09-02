Son Dakika | Erdoğan S-400'lerin devri hakkındaki soruya yanıt verdi: Putin ile her konuyu ele aldık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye’nin F-35 programına yeniden alınmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. S-400’lerin üçüncü bir ülkeye devri iddiasına doğrudan yanıt vermeyen Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile her konuyu konuştuklarını belirtti.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen toplantısından dönen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, soruları yanıtladı.

Erdoğan’a, “Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi meselesiyle bağlantılı olarak S400'lerin üçüncü bir ülkeye devri konusunda adım atılabileceği ifade ediliyor. Sayın Putin'le görüşmenizde bu konu masaya geldi mi?” sorusu yöneltildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili gündemdeki bütün konuları ele aldıklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin yeniden F-35 programına alınmasına yönelik temasların sürdüğünü açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi:

“Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Biliyorsunuz, Türkiye, F-35 programının ortaklarından biriydi. Bu program kapsamında ciddi katkılar sundu. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz.”

KAAN VE YERLİ SAVUNMA SİSTEMLERİ VURGUSU

F-35 görüşmeleri sürerken Türkiye’nin yerli savunma projelerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de KAAN'dan vazgeçmiyoruz. Kendi hava savunma sistemlerimizi geliştirmekten vazgeçmiyoruz. Aksine Türkiye'nin seçeneklerini artırıyoruz. İşte güçlü Türkiye budur. Güçlü Türkiye'nin yol haritası budur.”