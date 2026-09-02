Son Dakika | Erdoğan İmralı Süreci'nin son durumunu açıkladı: Provokasyona açık süreçler çok uzamamalı

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, İmralı Süreci'ne ilişkin kesin bir takvim açıklamadı. Çerçeve yasanın uygulanması için örgütün fiilen silah bırakması gerektiğini belirten Erdoğan, sürecin provokasyona açık olduğunu belirterek fazla uzamaması gerektiğini söyledi.

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Kırgızistan Bişkek'teki toplantısından dönen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, soruları yanıtladı. Erdoğan’a, İmralı Süreci'nde Meclis’ten geçen çerçeve yasanın ardından örgütün silah bırakmasının ne kadar sürede tamamlanabileceği soruldu.

Erdoğan, bu tür süreçlere ilişkin kesin bir takvim açıklamanın mümkün olmadığını belirtti:

“Bu tür olaylarda zaman vermek, yani bir takvim ortaya koymak, bu işi zamanlamak mümkün değil. "Terörsüz Türkiye" sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Olaya böyle bakacağız.”

Devletin sürece ilişkin bir yol haritası ve takvimi bulunduğunu söyleyen Erdoğan, ilgili kurumların eş güdüm içinde çalıştığını kaydetti. Meclis’te oluşan güçlü mutabakatın önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan takip kurulunun atılacak adımları planlamaya başladığını açıkladı.

YASANIN UYGULANMASI İÇİN SİLAH BIRAKMA ŞARTI

Erdoğan, çerçeve yasanın uygulanmaya başlanması için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye edilmesi gerektiğini belirtti. Bu sürecin nasıl tespit ve teyit edileceğinin de belli olduğunu ifade etti:

“Süreç adım adım ilerlemektedir. Süreç, bütün her şeyiyle dar kalıplara hapsedilmemiştir. Bu yönde de bir rahatlık söz konusudur.”

Sürece devlet ciddiyetiyle yaklaştıklarını belirten Erdoğan, vatandaşların da sürece destek verdiğini söyledi. Erdoğan, provokasyon riskine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir. Bu noktada Meclis Başkanımız da dahil olmak üzere Grup Başkanlarımız her türlü hassasiyeti gösteriyor ve yola da bu kararlılık içerisinde devam ediyoruz.”