Son Dakika | Ekrem İmamoğlu'nun kitabı kamu barışını tehlikeye düşürüyormuş! Toplatılma kararı ortaya çıktı

Tutuklu İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Millet Şahidimdir" adlı kitabına yönelik el koyma, dağıtım ve satış yasağı kararının gerekçesi belli oldu. İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği, kitapta Cumhurbaşkanı, yargı teşkilatı, hükümet ve kamu görevlilerine yönelik "aşağılayıcı ve küçük düşürücü" ifadeler bulunduğunu değerlendirdi. Kararda, bazı ifadelerin toplumdaki farklı kesimler arasındaki gerilimi artırarak kamu düzeni ve kamu barışını bozabileceği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27 Ağustos 2026 tarihli talebi üzerine İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği, Ekrem İmamoğlu'nun yazarı olduğu "Millet Şahidimdir" adlı kitap hakkında el koyma, dağıtım ve satış yasağı kararı verdi.

Hakimlik kararında yer alan bilgilere göre, 25 Ağustos 2026'da saat 19.00-22.00 arasında söz konusu iş yerinde arama gerçekleştirildi. Aramada, Kırmızı Kedi Yayınları'na ait "Millet Şahidimdir" kitabının basım aşamasında olduğu tespit edildi.

Kitabın toplam siparişinin 22 bin adet olduğu, kapağının 2 bin 700 adet basıldığı ve 340 sayfalık eserin 340 ile 225. sayfaları arasındaki bölümlerinin de basıldığı kaydedildi. İş yerinde ayrıca kitabın bir dijital ve bir ozalit baskısının yanı sıra 22 bin kitaba ait bandrollerin bulunduğu belirtildi.

Arama sırasında kitabın dijital örneği, ozalit baskısı, kapağından dört örnek, basılmış sayfalardan dört örnek ve dört bandrol örneğine el konuldu. Dijital nüsha üzerinde ilk incelemenin yapıldığı ve rapor hazırlandığı da kararda yer aldı.

"KAMU DÜZENİ VE KAMU BARIŞINI BOZABİLECEK"

Hakimlik, kitap üzerinde yapılan ilk incelemede bazı ifadelerin Cumhurbaşkanı, yargı teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve kamu görevlilerine yönelik aşağılayıcı ve küçük düşürücü nitelikte değerlendirildiğini iddia etti.

Kararda ayrıca bazı ifadelerin toplumdaki farklı görüş, inanç ve düşünce grupları arasındaki ayrışma ve gerilimi artırabileceği, bu nedenle kamu düzeni ve kamu barışını bozabilecek ve suç işlenmesine elverişli bir ortam oluşturabilecek nitelikte görüldüğü belirtildi.

Bu değerlendirmeler, Basın Kanunu'nun basın özgürlüğünü düzenleyen 3. maddesi ile el koyma, dağıtım ve satış yasağına ilişkin 25. maddesiyle birlikte ele alındı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği, soruşturma kapsamında "Millet Şahidimdir" kitabının tamamının, basılmış ve basılmakta olan nüshalarının el konulmasına karar verdi.

Aynı kararla kitabın dağıtılmasının ve satışa sunulmasının da yasaklanmasına hükmedildi.

Hakimliğin kararında, daha önce 26 Ağustos'ta İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından arama ve el koyma işleminin onanmasına karar verildiği de kaydedildi.

Karara karşı iki hafta içerisinde İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz edilebileceği belirtildi.