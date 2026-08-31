Son Dakika | İmamoğlu yasaklanan kitabındaki paragrafı paylaştı

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'nda yapamadığı savunmasını yazdığı 'Millet Şahidimdir' isimli kitabından paragraf paylaştı.

İmamoğlu, basım aşamasındayken kitabının toplatılmasaydı 30 Ağustos'ta satışa çıkacağını belirterek, "Millet olduğu sürece sesim kısılamaz" dedi.

"BİR İNSANIN SÖZÜ DÖRT DUVAR ARASINDA DURDURABİLİR Mİ?"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından toplatılan kitabından paragraf da paylaştı. İmamoğlu, şunları ifade etti:

“Söylemek istediklerimi tam olarak anlatamadım. Sözüm defalarca kesildi, ertelendi, unutulmaya bırakıldı. Günü geldiğinde de susma hakkımı kullandığım iddia edildi, tutanağa geçirildi.

Ama bir insanın sözü, dört duvar arasında durdurulabilir mi?”

Bu sözlerle duyuracaktım ve 30 Ağustos’ta raflarda olacaktı “Millet Şahidimdir”

Millet olduğu sürece sesim kısılamaz."

İmamoğlu'nun paylaştığı gönderisine eklediği videolarda da şu ifadeler kullanıldı:

"Ben Ekrem İmamoğlu.

Bir buçuk yıldır 12 metrekarelik bir hücredeyim. Duruşmalar başladığından beri bana hep aynı şey söylendi: 'Savunma yaparken hepsine cevap verirsiniz.'

Ama sözüm kesildi. Savunmam ertelendi ve sonunda tutanağa 'susma hakkını kullanmıştır' yazıldı. Oysa ben susmadım, beni susturmak istediler.

Mahkemede anlatamadıklarımı şimdi anlatıyorum. İtirazlarımı, sorularımı, yaşadıklarımı ve gerçekleri... Çünkü bir insanın sözü dört duvar arasına hapsedilemez.

Mahkeme beni dinlemeyebilir ama millet dinler. Millet görür, millet şahittir. Savunma susturulamaz, millet susturulamaz.

'Millet Şahidimdir' ile söylemek istediğim her şey şimdi sizlerle."