Son Dakika | Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Tahir Sarıkaya hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında pazartesi akşam saatlerinde gözaltına alınan Tahir Sarıkaya'nın savcılık ifadesi sona erdi.

Savcılık sorgusu yaklaşık 4 saat süren Sarıkaya, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Cem Küçük ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklamaya sevk edilen Sarıkaya'ya 'şantaj' suçlaması yöneltildiği aktarıldı.

CEM KÜÇÜK SORUŞTURMASINDA TAHİR SARIKAYA

Geçtiğimiz günlerde 'şantaj' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamalarıyla gözaltına alınan Cem Küçük, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılıkta Küçük'e, Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya ile aralarında gerçekleşen yüksek miktarda para transferleri sorulmuştu.

Sarıkaya ile arasında gerçekleşen 27 ayrı işlemdeki toplam 537 bin 800 liralık para transferlerinin geçmişe dayalı borç ilişkisinden kaynaklandığını savunan Cem Küçük, gizli tanığın "Tahir Sarıkaya, Cem Küçük’ün para işlerini yürütüyor" yönündeki iddiasına dair de şunları söylemişti:

"Söz konusu kişi ile her ne kadar para alışverişim bulunsa da bu durum alacak verecek meselesinden veya organizasyon ücretlerinden kaynaklanmaktadır. Bu şekildeki bir beyan kesinlikle doğru değildir."