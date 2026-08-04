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Halk TV Türkiye Tahir Sarıkaya, Cem Küçük dışında 3 ünlü isme daha düzenli para göndermiş: Operasyon genişleyecek mi?

Tahir Sarıkaya, Cem Küçük dışında 3 ünlü isme daha düzenli para göndermiş: Operasyon genişleyecek mi?

Cem Küçük'e düzenli para gönderdiği belirlenen ve gözaltına alınan Tahir Sarıkaya ile ilgili çok önemli bir gelişme var. Sarıkaya'nın küçük dışında, üç ünlü gazeteci ve ekran yüzüne daha para gönderdiği belirlendi. Operasyon bu yönde genişleyebilir.

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Tahir Sarıkaya, Cem Küçük dışında 3 ünlü isme daha düzenli para göndermiş: Operasyon genişleyecek mi?
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Halktv.com.tr / Özel haber

Cem Küçük'ün tutuklanmasına yol açan soruşturmada Gökçek ailesinin kanalı olan Beyaz TV sunucusu gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı. Halktv.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Cem Küçük'e düzenli şekilde para gönderdiği tespit edilen Tahir Sarıkaya, 3 ünlü gazeteci ve ekran yüzüne daha düzenli bir şekilde para gönderdi. Soruşturmanın bu gelişme ışığında genişlemesi bekleniyor.

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ÜNLÜ İSİMLER İLE GAZETECİLERİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alınan Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, ünlü/tanınan isimler ile gazetecileri bir araya getirmesi ile öne çıkıyor. Aynı Sarıkaya daha önce Selahattin Yılmaz'ın yöneticiliğini yaptığı suç örgütünde önemli bir konumda olan avukat Cem Duman ile Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ı da bir araya getirmişti.

SARIKAYA VE HAKAN'IN YANINDAKİ AVUKAT SELAHATTİN YILMAZ SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINDA TUTUKLU

Ağustos 2025'te İstanbul merkezli düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Cem Duman, Ahmet Hakan ile Tahir Sarıkaya eşliğinde bir araya gelmişti.

Tahir Sarıkaya, Cem Küçük dışında 3 ünlü isme daha düzenli para göndermiş: Operasyon genişleyecek mi? - Resim : 2

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Daha sonra Cem Duman ile Ahmet Hakan'ın, Sarıkaya olmadan bir araya geldiği fotoğraflar da ortaya çıkmıştı.

Tahir Sarıkaya, Cem Küçük dışında 3 ünlü isme daha düzenli para göndermiş: Operasyon genişleyecek mi? - Resim : 4

SARIKAYA, CEM KÜÇÜK İLE SEMRA ILIK'I DA BİR ARAYA GETİRMİŞTİ

Cem Küçük dahil ekran yüzlerine düzenli para gönderdiği bilinen Tahir Sarıkaya, Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Selahattin Yılmaz Suç Örgütü'nde yönetici olmak ile suçlanan Semra Ilık ile Cem Küçük'ü de bir araya getirmişti.

Suç örgütünde yönetici olmak ile suçlanan Semra Ilık da 27 Ocak 2026 tarihinde tahliye edilmişti.

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Tahir Sarıkaya, Cem Küçük dışında 3 ünlü isme daha düzenli para göndermiş: Operasyon genişleyecek mi? - Resim : 6

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cem Küçük Ahmet Hakan Aziz İhsan Aktaş
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