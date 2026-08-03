Son Dakika | Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı.

Sarıkaya'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

TAHİR SARIKAYA GÖZALTINA ALINDI

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri ile bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı iddia edildi.

Tahir Sarıkaya

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Sarıkaya'nın, geçtiğimiz günlerde tutuklanan Cem Küçük ile arasında yüksek meblağda para transferinin gerçekleştiği tespit edilmişti.

CEM KÜÇÜK'E SARIKAYA'YLA ARASINDA GERÇEKLEŞEN PARA TRANSFERLERİ SORULMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Küçük'e savcılıkta, Tahir Sarıkaya ile arasında gerçekleşen 27 ayrı para transferi ile ilgili sorular yöneltilmişti.

Küçük, Sarıkaya ile arasında gerçekleşen 27 ayrı işlemdeki toplam 537 bin 800 liralık para transferlerinin geçmişe dayalı borç ilişkisinden kaynaklandığını savunmuştu.

Ayrıca gizli tanığın "Tahir Sarıkaya, Cem Küçük’ün para işlerini yürütüyor" yönündeki iddiası da sorulan Cem Küçük şunları söylemişti:

"Söz konusu kişi ile her ne kadar para alışverişim bulunsa da bu durum alacak verecek meselesinden veya organizasyon ücretlerinden kaynaklanmaktadır. Bu şekildeki bir beyan kesinlikle doğru değildir."