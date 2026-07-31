Son Dakika | Cem Küçük hakkında tutuklama talebi
Son dakika haberi... Gözaltına alınan Cem Küçük tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Perşembe günü "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınan Cem Küçük, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sevk yazısında şunlara yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli Cem Küçük, başsavcılığımızca alınan ifadesine müteakip TCK 217/A maddesinde düzenlenen Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."
JANDARMAYA İFADE VERMEMİŞTİ
Perşembe günü akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen Cem Küçük, jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarmada ifade vermeyi reddeden Küçük, bugün adliyeye sevk edildi.
CEM KÜÇÜK'E TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık ifadesinin ardından Cem Küçük, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.