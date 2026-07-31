Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Cem Küçük hakkında tutuklama talebi

Son Dakika | Cem Küçük hakkında tutuklama talebi

Son dakika haberi... Gözaltına alınan Cem Küçük tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | Cem Küçük hakkında tutuklama talebi
Son Güncelleme:

Perşembe günü "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınan Cem Küçük, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sevk yazısında şunlara yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli Cem Küçük, başsavcılığımızca alınan ifadesine müteakip TCK 217/A maddesinde düzenlenen Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."

Cem Küçük Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan'ın sırrını ifşa etti! AKP istiyor onlar da yazıyormuşCem Küçük Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan'ın sırrını ifşa etti! AKP istiyor onlar da yazıyormuş

JANDARMAYA İFADE VERMEMİŞTİ

Perşembe günü akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen Cem Küçük, jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmada ifade vermeyi reddeden Küçük, bugün adliyeye sevk edildi.

Son Dakika | Cem Küçük hakkında tutuklama talebi - Resim : 2
Cem Küçük
Yasa dışı bahisten tutuklanan ROK'un cezaevi değiştirildiYasa dışı bahisten tutuklanan ROK'un cezaevi değiştirildi

CEM KÜÇÜK'E TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadesinin ardından Cem Küçük, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cem Küçük Tutuklama
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro