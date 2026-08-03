Soru çok yanıt yok! Butlan CHP'sinin Ali Haydar Fırat sessizliği sürüyor

Mahkeme kararıyla mutlak butlan olarak CHP’nin yönetimini alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakınında olan isimlere yönelik tartışmalar sürerken, iddialara aylardır bir yanıt gelmedi.

Halk TV’yi ve çok sayıda gazeteciyi delil olmaksızın, uydurma iddialarla hedef gösteren butlan CHP’sinin İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat hakkında, yargıya da intikal eden dosyalar konusunda Genel Merkez sessizliğini koruyor.

Ali Haydar Fırat hakkında, çok tartışılan iddiaların ilki Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik iddianameyle gündeme geldi.

O dava kapsamında itirafçı olarak ifade verenlerden biri Beşiktaş Belediyesi'nin eski Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ idi. Akçadağ uzun yıllar Beşiktaş Belediyesi’nden ‘danışman’ sıfatıyla maaş alan Ali Haydar Fırat’ın lüks rezidans kirasını kayda geçirmişti.

Akçadağ, “Nispetiye 10 isimli rezidanstaki dairenin sözleşmesini kendi adıma yaptım ama konaklayan Ali Haydar Fırat’tı. Sadece 2023 yılında bu daireye 673 bin TL peşin kira ödendi.” dedi.

Bu ifadeye göre, Ali Haydar Fırat’a lüks rezidansı için bugünkü dolar kuru üzerinden yaklaşık 2 milyon lira ödendi.

Akçadağ aynı ifadesinde “15 bin TL maaş alan belediye şoförü Mert Çolak, bu lüks dairenin 29 bin TL’lik aidatını 6 ay boyunca düzenli ödedi. Banka dekontları dosyada mevcut. Bir şoför kendi maaşının iki katı aidatı nasıl öder?” dedi.

Akçadağ, şoför Mert Çolak’ın Ali Haydar Fırat’ın hesabına farklı zamanlarda toplam 94 bin TL nakit gönderdiğini anlatmıştı.

BİR İFADEDE DAHA ALİ HAYDAR FIRAT…

Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi veren bir başka isim ise Başkan Yardımcısı Alican Abacı oldu.

Abacı Politikyol adlı internet sitesinin bir dönem Ali Haydar Fırat’a ait olduğunu söyledi, sitenin Beşiktaş Belediyesi tarafından 400 bin TL karşılığında satın alındığını öne sürdü.

Abacı’nın ifadesine göre sitenin gerçek değeri 1,5 ila 2 milyon TL arasında gösterilip aradaki fark elden ödendi.

Bu ifade, Ali Haydar Fırat’ın bu konuda savcılığa verdiği ifadeyle de çelişti. Çünkü Fırat, siteyi belediyeye bedelsiz devrettiğini önü sürmüştü. Ayrıca bankaya elden yatırdığı 5 milyon TL’nin kendi birikimi olduğunu iddia etmişti…

KILIÇDAROĞLU KURDURDU BELEDİYELER FİNANSE ETTİ

Politikyol’un Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla kurulduğu, finansmanının ise uzun yıllar boyunca CHP’li belediyeler tarafından sağlandığı farklı zamanlarda farklı kaynaklar tarafından dile getirilmişti.