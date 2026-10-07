Son Dakika | Beklenen hamle 12 gün sonra geldi: Fatma Betül Sayan Kaya ifade verecek

Fon soruşturmasında 2.2 milyar TL vurgun yaptığı ortaya çıkan AKP'li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifade vereceği öğrenildi. Kaya'nın ifade süreci, fon skandalının kamuoyuna yansımasının ardından 12 gün sonra gerçekleşecek.

ANAPARA DIŞINDAKİ TUTAR TMSF HESABINA AKTARILDI

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırdığı, hisselerin satışından ise yaklaşık 2 milyar 170 milyon liralık gelir elde edildiği ortaya çıktı.

Kaya, yaklaşık 63 milyon liralık hisse alımı yaptı ve fon skandalının ortaya çıkmasından kısa süre önce bu hisseleri yaklaşık 1,3 milyar liraya sattı.

Eşi İlyas Kaya'nın ise 2026'nın başında 55 lira seviyesinden 150 bin adet hisse aldığı, söz konusu hisseleri 4 bin 482 lira seviyesinden sattığı ileri sürüldü. Kaya, bu işlemden de yaklaşık 826 milyon lira gelir elde etti.

Soruşturma sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) iade hesaplarını açmasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya da yatırımlarının anapara dışındaki bölümünü TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

Kaya ve eşinin söz konusu tutarı 5 Ekim 2026 tarihinde, "gönüllülük esasına" göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) hesabına aktardığı belirtildi.

Tepkilerin ardından Fatma Betül Sayan Kaya 26 Eylül 2026'da AKP'deki görevlerinden istifa ettiğini de açıklamıştı.