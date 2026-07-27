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Halk TV Türkiye Son Dakika | Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturmasında 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

Son Dakika | Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturmasında 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

Son dakika haberi... Bakan Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik iki ayrı soruşturmada yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik iki ayrı soruşturmada 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Son Dakika | Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturmasında 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi - Resim : 1

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik iki ayrı soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

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Gürlek, soruşturmalar kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirterek, şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlık hesapları ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarda yapılan incelemelerde yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacminin tespit edildiğini bildirdi.

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Soruşturmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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