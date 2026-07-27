Son Dakika | Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran gözaltında! AHBAP soruşturmasında 4. dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturmasında 4’üncü dalga operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dosyada elde edilen deliller doğrultusunda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da olduğu öğrenildi.

Yeni dalga operasyonun; konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek çekleri ile Haluk Levent bağlantılı mali ve ticari ilişkiler olmak üzere dört başlıkta yürütüldüğü öğrenildi.

KONUT VE KONTEYNER ALIMLARI İNCELENİYOR

AHBAP Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı için anlaşma yaptığı bazı şirketlere bağışlardan önemli miktarda para aktardığı belirtildi. Buna rağmen taahhüt edilen konutların tamamlanmadığı değerlendirildi.

Bu kapsamda Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global A.Ş. yetkilisi Nejdet Kuy ile Hamle İnşaat A.Ş. yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik hakkında işlem başlatıldı.

Pegas Global A.Ş’den dernek adına konteyner satın alındığı da belirlendi. Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek’in satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü inceleniyor.

YELİZ KAYA'YA ÇOK SAYIDA DEVİR

Soruşturmada bazı şirketler ve kişiler tarafından Levent'in asistanı Yeliz Kaya’ya art arda çok sayıda taşınmaz devredildiği tespit edildi.

Başaran Holding A.Ş’nin 22, Power İnşaat A.Ş’nin 10, Koçsu Yapı A.Ş’nin 17 ve Orhan İnan’ın 10 taşınmazı Kaya’ya devrettiği bildirildi.

Devirlerle bağlantılı olarak Başaran Holding A.Ş. sahibi Hüseyin Başaran, Power İnşaat A.Ş. yetkilileri Recep Demir ve Emre Saral, Koçsu Yapı A.Ş. yetkilisi Faruk Koç ile Orhan İnan hakkında işlem yapıldı.

ÇEKLER İNCELEME ALTINDA

Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşım ve tahsil süreçleri de incelemeye alındı. Çeklerin son cirantası olduğu belirtilen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı.

Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli olduğu değerlendirilen Ali Demirhan da soruşturma kapsamına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyonda Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek gözaltına alındı.

Başsavcılık, soruşturmanın maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

OPERASYONU GÜRLEK DUYURDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek şunları ifade etti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir."