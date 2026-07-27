Son Dakika | Gülistan Doku soruşturması emniyete sıçradı! Üst düzey görevliler gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon, kolluk ekiplerinin 'delil kararttığı' iddiasına yönelik yapıldı. Yeni gözaltıların ardından tutuklu eski vali Tuncay Sonel, eski koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok yeniden Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi

ÜST DÜZEY EMNİYETÇİLER GÖZALTINDA

Bulgular üzerine düzenlenen operasyonda; 1 emniyet müdür yardımcısı, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

GÜLİSTAN'IN CANSIZ BEDENİNİ ARAYANLAR DA İÇLERİNDE

Gözaltına alınan görevlilerin, asayiş şube, cinayet büro, özel harekat, siber şube, güvenlik kameraları çalışmaları yapanlar ve Doku'nun cansız bedeninin arandığı Munzur Çayı Barajı'ndaki faaliyetlere katılan polisler olduğu belirtildi.

ORGANİZE BİR ÇETE OLARAK HAREKET ETTİLER

Başsavcılık, dönemin valisi Tuncay Sonel'in koordinesinde üst düzey mülki ve emniyet idarecilerinin yerel bürokrasi ile organize bir yapı oluşturduğunu belirtti. Başsavcılık, kamu gücünü kullanıp adli, dijital ve tıbbi sistemlere müdahale edildiğine dair güçlü bir kanıt oluştuğunu belirtti.

JANDARMA GÖZALTINDA ALDI

Operasyon, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. 21 adreste arama yapıldı.

"UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN" DEMİŞTİ

Operasyonun, soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale ettiği şüphesinin ortaya çıkması üzerine gerçekleştirildiği belirtildi. Gürlek, geçtiğimiz gün paylaştığı bir sosyal medya mesajında da, "Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku’nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız." demişti.

Bakan Gürlek şunları ifade etti:

"Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır."