Son dakika | AKP'den fon skandalına komisyon kararı: Şimdilik gerek yok

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Fon soruşturmasına ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasına "şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor." dedi. (DHA)

FON SORUŞTURMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki fon soruşturmasına ilişkin 85 şüphelinin tutuklandığını, 207 kişi hakkında işlem yapıldığını ve çok sayıda kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı.

Gürlek, soruşturmanın haksız ve manipülatif kazanç sağlayan kişi ve şirketlere yönelik yürütüldüğünü belirterek, mal kaçırılmasının önlenmesi için tedbirler alındığını söyledi. Yurt dışına çıkarılmak istenen 40 milyon liranın transferinin engellendiğini, İsviçre'ye gönderilen paraların geri getirilmesi için de adli süreç başlatıldığını aktardı.

İyi niyetli yatırımcıların korunacağını vurgulayan Gürlek, SPK'nin 1 milyon liraya kadar olan kayıpların iadesine yönelik karar aldığını ve gönüllü iade kapsamında şu ana kadar 5 kişinin ödeme yaptığını belirtti.

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