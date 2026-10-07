Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | AKP'den fon skandalına komisyon kararı: Şimdilik gerek yok

Son dakika | AKP'den fon skandalına komisyon kararı: Şimdilik gerek yok

Son dakika haberi: AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Fon soruşturmasına ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasına "şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor." dedi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son dakika | AKP'den fon skandalına komisyon kararı: Şimdilik gerek yok
Son Güncelleme:

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Fon soruşturmasına ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasına "şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor." dedi. (DHA)

FON SORUŞTURMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki fon soruşturmasına ilişkin 85 şüphelinin tutuklandığını, 207 kişi hakkında işlem yapıldığını ve çok sayıda kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı.

Gürlek, soruşturmanın haksız ve manipülatif kazanç sağlayan kişi ve şirketlere yönelik yürütüldüğünü belirterek, mal kaçırılmasının önlenmesi için tedbirler alındığını söyledi. Yurt dışına çıkarılmak istenen 40 milyon liranın transferinin engellendiğini, İsviçre'ye gönderilen paraların geri getirilmesi için de adli süreç başlatıldığını aktardı.

İyi niyetli yatırımcıların korunacağını vurgulayan Gürlek, SPK'nin 1 milyon liraya kadar olan kayıpların iadesine yönelik karar aldığını ve gönüllü iade kapsamında şu ana kadar 5 kişinin ödeme yaptığını belirtti.

DETAYLAR GELİYOR...

AKP'de Serkan Bayram'dan sonra ikinci şok çıkış! Eski vekil "Millet sandıkta neşteri vuracak" dediAKP'de Serkan Bayram'dan sonra ikinci şok çıkış! Eski vekil "Millet sandıkta neşteri vuracak" dedi
Son Dakika | Fon mağdurlarına ödemeler nasıl yapılacak? AKP'den kanun teklifi hazırlığıSon Dakika | Fon mağdurlarına ödemeler nasıl yapılacak? AKP'den kanun teklifi hazırlığı
Son Dakika | Fon skandalına adı karışan AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı intihar ettiSon Dakika | Fon skandalına adı karışan AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı intihar etti
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fon Skandalı AKP
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro