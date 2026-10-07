AKP'de Serkan Bayram'dan sonra ikinci şok çıkış! Eski vekil "Millet sandıkta neşteri vuracak" dedi

Fon vurgununa karışan isimler nedeniyle AKP'nin içindeki karışıklık devam ediyor. AKP'li Serkan Bayram, Fatma Betül Sayan hakkında yaptığı flaş açıklamalar ile gündeme oturmuş, partiden gelen uyarı üzerine geri adım atarak özür dilemişti.

İKİNCİ ŞOK ÇIKIŞ ESKİ VEKİLDEN GELDİ: MİLLET SANDIKTA NEŞTERİ VURACAK

AKP’nin kurucularından, eski Trabzon Belediye Başkanı ve 2 dönem görev yapan eski milletvekili Asım Aykan, fon skandalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİNİN ATEŞE İMTİHANI"

Aykan, son borsa olayının AKP için turnusol kağıdı niteliğinde olduğunu yazdı. Milletin gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Aykan, 'Erdoğan için tarihi test' ifadelerini kullandı.

Toplumsal bir çürüme yaşandığını kaydeden Aykan, hırsızlığı müslümanlık ve insanlığın kabul etmediğini, belirtip Erdoğan'a şu çağrıda bulundu: Sayın Cumhurbaşkanım neşteri vur, ucu kime dayanırsa dayansın. Yoksa millet sandıkta neşteri vuracak.

Aykan'ın ifadeleri şu şekilde:

""AK"PARTİNİN

ATEŞLE İMTİHANI

Son borsa olayı AK parti için turnusol kağıdı gibi.

Olay geçiştirilecekmi, yoksa gereği yapılacakmı?

Milletin kulağı haberlerde, dört gözle izliyor. Takip ediyor.

Erdoğan içinde tarihi bir test gibi duruyor. Ne yapacak?

AK hareket, bir partiye sığmayacak kadar misyon taşıyor.

Hak ve hukuk terazisinde herkes hesabını vermeli.

Konu sadece borsa değil, toplumsal çürüme canımızı yaktı.

Hırsızlığı ne Müslümanlık, ve nede insanlık kabul eder.

Sayın Cumhurbaşkanım neşteri vur, ucu kime dayanırsa dayansın. Yoksa millet sandıkta neşteri vuracak.Gördüğümüz budur.Yazık olmasın bu kadar emeğe ve tarihi misyonumuza."