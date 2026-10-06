Son Dakika | Fon mağdurlarına ödemeler nasıl yapılacak? AKP'den kanun teklifi hazırlığı

Fon skandalında mağdur olan yatırımcılara geri ödeme yapılması için yasal adım bu hafta atılabilir. Kulislerde konuşulanlara göre AKP’nin hazırladığı yaklaşık 10 maddelik kanun teklifinin bu hafta cuma ya da pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

AKP’nin üzerinde çalıştığı kanun teklifinde, fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin düzenlemelerin yer alacağı belirtiliyor.

ÖDEMELER KADEMELİ YAPILACAK

Kulislerde konuşulanlara göre, teklifin ilk aşamada 1 milyon liranın altında yatırımı bulunanlara, daha sonra ise 1 milyon liranın üzerinde yatırımı olanlara ödeme yapılmasını öngördüğü ifade ediliyor.

Yatırımı 1 milyon liranın altında olan kişi sayısının yaklaşık 355 bin olduğu ifade ediliyor.