Son dakika | Cevdet Yılmaz TBMM'de fon skandalı hakkında bilgilendirme yapacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon krizine ilişkin gelişmeler hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kapsamlı bir bilgilendirme yapmaya hazırlanıyor. Yarın Meclis çatısı altında gerçekleştirilecek olan bu oturum basına ve kamuoyuna açık şekilde yapılacak.

FON KRİZİ KOORDİNASYON KURULU İKİ KEZ TOPLANDI

Cevdet Yılmaz, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde teşkil edilen Fon Krizi Koordinasyon Kurulu'nun başkanlığı görevini yürütüyor. Söz konusu kurul, kriz sürecinde bugüne kadar iki ayrı toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda özellikle mağduriyetlerin giderilmesi ve ödeme takvimine yönelik planlamalar masaya yatırıldı.

ÖDEME TAKVİMİNDEN MECLİS BİLGİLENDİRMESİNE

Kurul toplantılarında masada olan ödeme takvimi ve çözüm planlamalarının ardından, sürecin yasama organı olan Meclis'e taşınması ve milletvekillerine doğrudan aktarılacak olması kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yılmaz'ın Meclis zemininde sunum yapacak olması, krizin boyutları açısından önem taşıyor.

Yarınki bilgilendirmenin ardından Cevdet Yılmaz'ın milletvekillerinden soru alıp almayacağı, kendisine yöneltilecek sorulara fırsat verilip verilmeyeceği merak konusu.