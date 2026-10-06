Fondan kaçan paraların nereye gittiğini Fatih Karahan açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği sunumda para politikası, enflasyon, cari denge, rezervler ve finansal piyasalardaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karahan, fon skandalı krizine dair son dönemde para piyasası ve benzeri fonlarda çıkış yaşandığını, ancak söz konusu kaynakların büyük bölümünün mevduata yöneldiğini belirtti. Karahan, mevduata yönelimde Türk lirasının payının, mevcut TL payıyla uyumlu olduğunu ifade etti.

"DEZENFLASYON DEVAM EDİYOR"

Dezenflasyon sürecinin ivme kaybetmesine rağmen sürdüğünü belirten Karahan, enflasyondaki yavaşlamanın daha belirgin hale geldiğini söyledi. Şokların etkisinin azalmasıyla birlikte sıkı para politikası duruşunun da katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden hız kazanmasını beklediklerini ifade etti.

Karahan, enerji fiyatlarında yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirterek, yıl içerisinde yaşanan jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklerin dezenflasyon süreci üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

"KİRA ENFLASYONU YAVAŞLADI"

Kira artışlarının son dönemde belirgin biçimde yavaşladığına dikkat çeken Karahan, kira kaleminin hizmet enflasyonundaki atalete katkısının da zayıfladığını belirtti.

Karahan, uzun süredir hizmet enflasyonunun üzerinde seyreden aylık kira artışlarının son aylarda kayda değer şekilde yavaşladığını ve hizmet grubu genelinin altına indiğini ifade etti. Mevcut görünümün, kira enflasyonundaki gerilemenin devam edeceğine işaret ettiğini söyledi.

"ANA EĞİLİM YÜZDE 23,7'YE GERİLEDİ"

Enflasyonun ana eğilimine ilişkin bilgi veren Karahan, yıllıklandırılmış ana eğilimin eylül ayında yüzde 23,7 seviyesine gerilediğini açıkladı.

Savaş döneminde yüzde 30’lar seviyesine yükselen ana eğilimin eylül itibarıyla yüzde 23,7’ye indiğini belirten Karahan, bu seviyenin mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında olduğunu söyledi. Ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesinin, dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ettiğini ifade etti.

BEKLENTİLERDEKİ BOZULMA RİSKİ

Para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını belirten Karahan, talepteki zayıflamayla birlikte enflasyonun ana eğiliminin düşüş gösterdiğini söyledi.

Bununla birlikte, yıl başında öngörülen enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin gerçekleşmemesinin dezenflasyon süreci açısından risk oluşturmayı sürdürdüğünü belirten Karahan, bu nedenle ihtiyatlı para politikası duruşunun devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

CARİ AÇIKTA ARTIŞ SINIRLI KALACAK

Karahan, dış koşulların olumsuz seyretmesine rağmen üçüncü çeyrekte cari açıktaki artışın daha sınırlı seviyede gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

REZERVLER 171 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Son dönemde yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle ülke kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı artış yaşandığını belirten Karahan, rezervlerdeki değişime ilişkin de bilgi verdi.

Karahan, 27 Şubat’ta 210 milyar dolar olan brüt rezervlerin savaşın etkisiyle 26 Haziran’da 149 milyar dolara gerilediğini, 25 Eylül itibarıyla ise 171 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Swap hariç net rezervlerin 25 Eylül itibarıyla 40 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirtti.

"TÜM ARAÇLARIMIZI KARARLILIKLA KULLANACAĞIZ"

Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacağını belirten Karahan, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda Merkez Bankası’nın tüm araçlarını kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Karahan, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçların kararlılıkla kullanılacağını belirterek, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon sürecindeki önemine dikkat çekti.