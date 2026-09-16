Merkez Bankası Başkanı enflasyon için hiç iyi konuşmadı! Nedeni de Ortadoğu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enerji kaynaklı şokların enflasyon üzerindeki derinleşen etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomideki arz sorunlarına ve jeopolitik gerilimlere dikkat çeken Karahan, rezerv yönetimi ile altın ve dolar talebine yönelik önemli mesajlar verdi.

Karahan, enerji şoklarının başlangıçta alınan sıkı tedbirlerle sınırlandırılabileceğini açıkladı. Ancak maliyet baskılarının ücret ve fiyatlara yansımasıyla sürecin daha karmaşık hale geldiğini belirten Karahan, bu nedenle ikinci tur etkilerin merkez bankaları açısından yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

ENERJİ ŞOKLARININ ENFLASYONA ETKİSİ İZLENİYOR

Karahan, merkez bankalarının ekonomik bozulmalara yabancı olmadığını söyledi. Bununla birlikte mevcut şokların daha uzun sürdüğüne işaret eden Karahan, “Son 20-30 yılda küresel üretim yapısı önemli ölçüde değişti. Şirketler bu süreçte kapsamlı tedarik zincirleri kurdu. Dolayısıyla ülkeler arasındaki ekonomik bağımlılık da arttı." dedi.

Karahan’a göre bu bağlantıların doğru değerlendirilmesi gerekiyor. "Özellikle enerji kaynaklı arz şoklarının enflasyon geçişi yakından izleniyor” diye ekledi.

İKİNCİ TUR ETKİLER ENFLASYONU KALICILAŞTIRABİLİR

Enerji şoklarının ilk etkilerinin alınacak tedbirlerle sınırlandırılabileceğini belirten Karahan, sonraki aşamalarda ise sürecin daha karmaşık hale gelebileceğine dikkat çekti. Şokların ücret ve fiyatlara yansımasının enflasyon üzerindeki baskıyı daha kalıcı hale getirebildiğini ifade eden Karahan, birden fazla şokun aynı dönemde yaşanmasının da yönetimi zorlaştırabileceğini söyledi. Bu nedenle daha kalıcı politika çözümlerine ihtiyaç duyulabileceğini belirten Karahan, özellikle ikinci tur etkilerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

ŞOKLAR DÖVİZ KURUNA VE FİYATLARA YAYILABİLİR

Karahan, arz şokları karşısında merkez bankalarının sadece ilk fiyat hareketlerine değil, şokların enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkilerine odaklanması gerektiğini belirtti.

Enflasyon beklentilerinin güçlü biçimde çıpalanmış olması halinde merkez bankalarının ilk tur etkiler karşısında daha fazla manevra alanına sahip olduğunu kaydeden Karahan, şokların ücretlere, fiyatlama davranışlarına ve döviz kuruna yayılması durumunda ise etkilerin kontrol altına alınmasının zorlaşacağını söyledi. Bu riskin gelişmekte olan ekonomiler açısından daha önemli olduğunu vurgulayan Karahan, dış şokların döviz kuru üzerindeki etkisinin enflasyon beklentilerinin yeterince çıpalanmadığı ekonomilerde daha güçlü olabileceğine dikkati çekti.

DAHA SIKI PARA POLİTİKASI GÜNDEMDE

Fatih Karahan, Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğuna dikkat çekti. Böyle bir arz şoku karşısında daha sıkı para politikasının, enflasyon görünümündeki bozulmanın kalıcı hale gelme riskini sınırlayabilecek araçlardan biri olduğunu ifade eden Karahan, maliye politikası uygulamalarının da enerji şoklarının fiyatlar üzerindeki ilk etkilerini hafifletmek amacıyla kullanılabileceğini, para ve maliye politikalarının bu süreçte birbirini destekleyebileceğini söyledi.

KARAHAN’DAN ALTIN VE DOLAR MESAJI

Fatih Karahan, küresel ekonomik parçalanmanın rezerv yönetimindeki tercihler üzerinde de etkili olduğunu belirtti. Altının emtia, finansal varlık ve rezerv aracı olarak farklı özellikleri bulunduğuna dikkat çeken Karahan, merkez bankalarının son dönemde altına yeniden yöneldiğini ancak bunun doların hakim olduğu uluslararası para sisteminin kısa sürede değişeceği anlamına gelmediğini ifade etti.

Doların küresel rezerv sistemindeki güçlü konumunu koruduğunu belirten Karahan, dolar piyasalarının yüksek likiditesi ve derinliğinin bu konumu desteklediğini söyledi. Öte yandan jeopolitik riskler, mali koşullardaki sıkıntılar ve piyasalara erişim konusunda yaşanan belirsizliklerin rezerv tercihlerinde etkili olduğunu aktaran Karahan, merkez bankalarının altın talebinin yüksek seviyesini koruduğunu kaydetti.

GELENEKSEL ÜÇLÜYE "ERİŞİM" UNSURU EKLENDİ

Karahan, geleneksel rezerv yönetiminin güvenlik, likidite ve getiri olmak üzere üç temel unsura dayandığını belirtti. Küresel ekonomik yapının parçalanmasıyla birlikte bu unsurlara “erişim” kriterinin de eklenmesi gerektiğini ifade eden Karahan, bu kavramın rezerv yönetiminde giderece daha fazla önem kazandığını söyledi. Normal koşullarda likit kabul edilen bazı rezerv varlıklarının stres dönemlerinde aynı kolaylıkla kullanılamayabileceğine dikkat çeken Karahan, bu nedenle rezervlerin yalnızca toplam büyüklüğünün değil, ihtiyaç anında ne kadarının fiilen kullanılabileceğinin de önem taşıdığını vurguladı.

FİYAT ARTIŞI LİKİDİTE ANLAMINA GELMİYOR

Karahan, altının uzun süredir Türkiye’nin finansal sisteminde önemli bir yere sahip olduğunu ve hanehalkı için başlıca tasarruf araçlarından biri olarak öne çıktığını belirtti.

Finansal sistem dışında fiziki olarak tutulan önemli miktarda altın bulunduğunu ifade eden Karahan, bankalardaki altın mevduatlarının da finansal sistem içerisinde önemli bir konumda olduğunu aktararak TCMB’nin rezerv yükümlülükleri, swap işlemleri ve diğer uygulamalar aracılığıyla altın piyasasındaki dengeyi desteklediğini söyledi. Altın fiyatlarındaki yükselişin rezervlerin değerini ve toplam rezervler içerisindeki altın payını artırabileceğini belirten Karahan, bunun kullanılabilir likiditenin aynı oranda arttığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Karahan, rezerv yönetiminde asıl önemli noktanın varlıkların stres dönemlerinde operasyonel olarak kullanılabilir durumda tutulması olduğunu belirterek, “Elimizde ne kadar var sorusundansa, elimizdekinin ne kadarını kullanabiliriz daha önemli bir sorudur. Özellikle de stres senaryoları çerçevesinde” değerlendirmesinde bulundu.

KARAHAN’DAN KÜRESEL EKONOMİ MESAJI

Merkez Bankası Başkanı Karahan, küresel ekonomik entegrasyonun uzun yıllar boyunca verimliliği artırdığını ve dezenflasyonist etkiler yarattığını belirtti. Ancak ekonomik bağların giderek jeopolitik rekabetin bir parçası haline gelmesiyle önceki dönemin koşullarının sürdürülebilir olduğunun varsayılamayacağını ifade eden Karahan, rezerv yönetiminde güvenlik ve likiditenin yanı sıra erişilebilirliğin de giderek daha fazla önem kazandığını, çeşitlendirme, stres testleri ve operasyonel hazırlığın kritik olduğunu sözlerine ekledi.