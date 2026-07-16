Son Dakika | AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada ikinci dalga operasyonun ardından yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda "Çiğdem Acil, Sedat Konca, Mert ve Berk Ulu, Aytaç, Ceyda, Muzaffer ve Güney Köse, Alev Tohumcu, Ali Sungur Ariç, Batuhan Coşkundeniz, Gözde Aktı, Burak Özcan ve Erkin Köse" hakkında gözaltı kararı verildi.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin ise Berkant Acil, Arif Sevik, Berk Ulu, Erkin Köse, M. Sait Köse ve Mert Ulu olduğu öğrenildi.

"TEDBİREN..."

Soruşturma kapsamında savcılık, AHBAP Derneği ile şüphelilere ait mal varlıklarına da tedbir amacıyla el konulmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

AHBAP soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiaları çerçevesinde başlatıldı.

Soruşturma sürecinde hazırlanan MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, bazı şüphelilerin mali durumlarıyla örtüşmeyen yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği öne sürüldü. İncelemelerde, şüpheliler arasında yüklü miktarda para hareketleri bulunduğu, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devri yapıldığı iddiaları dosyaya yansıdı.

Gözaltına alınan Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner tutuklandı.