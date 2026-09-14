Son Dakika | 17 milyar liralık yasa dışı bahis ağı ortaya çıktı! 8 ilde operasyon 177 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahse yönelik Adıyaman, Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Siirt, Muş ve Çorum’da operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda, hesaplarında toplam 17 milyar 750 milyon TL para hareketi bulunan 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "8 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 17 Milyar 750 Milyon TL para hareketliliği bulunan 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı." denildi.

YASA DIŞI PARA TRANSFERİNE ARACILIK ETTİLER

Operasyonlar; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin şu tespitlere yer verildi:

"İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,

Yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi."

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, "Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." sözleriyle tamamlandı.