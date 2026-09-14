Son Dakika | 78 ilde sokak çetelerine operasyon yapıldı! 2 bin 447 kişiye adli işlem

Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde “Sokaklar Güvende” operasyonları başlatıldı.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Polis ve jandarma ekipleri 148 eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 78 ilde yapılan operasyonu duyurmasının ardından suç örgütlerine yönelik operasyonlar netleşmeye başladı.

155 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul merkezli 20 ilde operasyon yapıldığını açıkladı. Emniyet, 12 ayrı suç çetesine düzenlenen operasyonda 155 kişinin yakalandığını belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:

"12 Ayrı Suç Çetesine Yönelik Operasyon

İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyonda

1 otomatik tabanca

3 ruhsatsız tabanca

2 yivsiz av tüfeği ve suçta kullanıldığı tespit edilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

155 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbulumuzun huzuruna kasteden her

yapının peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir."

ÇOK SAYIDA SUÇ MERCEK ALTINDA ALINDI

Operasyonların uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlara yönelik gerçekleştirildiği bildirildi. Suç örgütlerinin finansman kaynakları, bağlantıları ve lojistik imkânlarının da hedef alındığı belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bugün, milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında, çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde "SOKAKLAR GÜVENDE" operasyonlarını başlattık.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, 78 Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi; jandarma ve polis teşkilatlarımızla 148 eş zamanlı operasyon yapıldı.

Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir.

Hedefimiz; suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkânlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir.

Bu kapsamlı operasyonların başarıyla yürütülmesinde büyük bir özveriyle görev yapan 78 Cumhuriyet Başsavcımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın fedakâr mensuplarına teşekkür ediyorum.

Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır!

Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır!

Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır!

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, polis ve jandarma teşkilatlarımız ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."