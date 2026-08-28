Şişli'de şüpheliye benzetilen kadın kendini karakolda buldu: Kelepçelendi, kötü muamele gördü

Tartışmalı GBT uygulamalarından birinin bu seferki adresi İstanbul oldu. Şişli Metro İstasyonu'nda GBT uygulaması yapan iki kadın polis memurunun, iş yerine gitmekte olan Sıla A.'yı şüpheli bir kişiye benzeterek kelepçelediği ve kötü muamelede bulunduğu iddia edildi.

Sıla A.'nın anlatımına göre polisler, GBT kontrolünün ardından fotoğrafını çekerek kendi WhatsApp gruplarında paylaştı. Bir polis memurunun ise “yüzde 60 uyumlu şüpheli bir şahıs yakalandı” dediği öne sürüldü. Bu sözlerin ardından polislerin tavrının değiştiğini belirten Sıla A., kendisine kelepçe takıldığını ve kaçak şüpheli muamelesi gördüğünü ifade etti.

Gazete Pencere'nin haberine göre herhangi bir kaçma girişiminde bulunmadığını ve işe gitmekte olduğunu söyleyen Sıla A., ailesine haber vermek istemesine rağmen buna da izin verilmediğini ileri sürdü. Şişli'den Gayrettepe'ye götürülen Sıla A., polis aracında da kötü muamele gördüğünü iddia etti.

Gayrettepe Metro girişinde parmak izi kontrolünden geçirilen Sıla A.'nın, aranan kişi olmadığı ortaya çıktı. Polislerin daha sonra kendisinden özür dilemeden “geçmiş olsun” diyerek serbest bıraktığı belirtildi.

Olayın ardından savcılığa şikayette bulunacağını açıklayan Sıla A., yaşananlara tepki göstererek, "Kendi halinde işine giderken insanların bunu yaşamasını istemiyorum" dedi.