Son Dakika | Suç örgütü memurlara GBT sorgusu yaptırmış! 50 kişiye gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni nesil silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 27’sinin farklı kurumlarda görev yapan aktif kamu personeli olduğu açıklandı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, suç örgütü üyeleri ile bazı kamu görevlileri arasında karşılıklı menfaat ilişkisi kurulduğu tespit edildi. Kamu görevlilerinin, görev ve yetkilerini aşarak örgüt yöneticileri ve üyelerine gizli bilgiler aktardığı belirlendi.

ARANMA VE YAKALANMA SORGUSU YAPTIRDILAR

Soruşturmada, örgüt üyeleri için suç ve aranma kayıtları, yakalama kararları, kırmızı bültenler, araç şerhleri ve gümrük geçişleri hakkında sorgulamalar yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği veya suç örgütleriyle menfaat ilişkisi kurduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için 20 Temmuz 2026 tarihinde operasyon başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine; İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri’de belirlenen adreslerde gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, yeni nesil silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen bir soruşturmada, örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve karşılıklı menfaat ilişkisine girdiği; bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmalarda, örgüt yöneticilerinin ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden suç/aranma kaydı/ yakalama kaydı/kırmızı bülten/ araç şerhi/ gümrük geçişi gibi sorgulamalarla bilgi aldıklarının tespit edildiği anlaşılmakla;

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket eden ve suç örgütleri ile menfaat ilişkisi içerisinde bulundukları değerlendirilen 27 si farklı kurumlarda aktif kamu görevlisi, 50 şüpheli hakkında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne 20.07.2026 tarihinde gözaltı, (İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri illerinde belirlenen adreslerinde), arama ve elkoyma talimatı verilmiştir."