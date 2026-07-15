Denizde kaybolduğu sanılıyordu! Polis kontrolünde ortaya çıktı

Olay, 12 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren Şeyho Canpolat'ın bir süre sonra sudan çıkmadığını fark eden yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve profesyonel dalgıç ekipleri sevk edildi.

İKİ GÜNLÜK SEFERBERLİK

Bölgede gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları iki gün boyunca sürdü. Kızkalesi açıklarında ve kıyı şeridinde yapılan aramalara rağmen Canpolat'a dair herhangi bir ize rastlanılamadı.

GBT KONTROLÜ SIRRI ÇÖZDÜ

Bölgede devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT sorgusu yaptı. Yapılan kontrolde, şahsın aranan Şeyho Canpolat olduğu tespit edildi. Psikolojik sorunları olduğu ifade edilen Canpolat'ın, denize girdikten sonra sudan çıktığı, ancak konakladığı adrese gitmek yerine farklı bir yere gittiği öğrenildi. (DHA)